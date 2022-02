Darling Ingredients Inc. publiceert financiële resultaten van vierde kwartaal en boekjaar 2021

IRVING, Texas, 23 februari 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) kondigt op maandag 28 februari 2022 de financiële resultaten over het vierde kwartaal en het boekjaar 2021 aan. Een persbericht wordt via PR Newswire uitgegeven en is om 16.00 uur CT beschikbaar. Bovendien komt er op de website van het bedrijf in het gedeelte investeerdersrelaties een diapresentatie beschikbaar. Zie http://www.darlingii.com.

Op 8:00 uur CT op dinsdag 1 maart 2022 houden Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO, en Brad Phillips, Executive Vice President en CFO, een teleconferentie en webcast.

Vanwege de historisch grote deelname biedt het bedrijf deelnemers de mogelijkheid om zich van te voren aan te melden voor de conferentie via de volgende link: https://dpregister.com/sreg/10163722/f15b448010.

Aangemelde deelnemers ontvangen een e-mail met een kalenderherinnering en een inbelnummer met pincode, waarmee ze op 1 maart 2022 direct toegang hebben tot het gesprek.

Deelnemers die zich niet van tevoren willen aanmelden voor het gesprek, kunnen inbellen via 844 868 8847 (bellers uit de VS) of +1 412 317 6593 (internationale bellers) en vragen om het "Darling Ingredients"-gesprek. Het gesprek kan vanaf twee uur na afronding en tot en met 8 maart 2021 teruggeluisterd worden. Om het gesprek terug te luisteren, kunt u bellen naar 877 344 7529 (bellers uit de VS), 855 669 9658 (Canada) en +1 412 317 0088 (internationale bellers) en de wachtwoordcode 10151509 gebruiken. De live webcast en het terug te luisteren gesprek zijn ook te vinden op de website van het bedrijf: http://ir.darlingii.com.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat voedselafval omzet in duurzame producten. Het bedrijf is een toonaangevende producent van duurzame energie. Darling Ingredients wordt gezien als een leider op het gebied van duurzaamheid, heeft 250 vestigingen in 17 landen en zet bijna 10% van 's werelds vleesafvalstromen om in waardevolle producten, zoals groene energie, duurzame diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten en maaltijden, en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Kijk voor meer informatie op darlingii.com. Volg ons on LinkedIn.

