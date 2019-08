Darling Ingredients Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2019

Rendement opérationnel constant avec des améliorations dans les secteurs de l'alimentation et des carburants

IRVING, Texas, 8 août 2019 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR), un développeur mondial et producteur d'ingrédients naturels durables à partir de bionutriments alimentaires et non alimentaires, à l'origine d'une vaste gamme d'ingrédients et de solutions spécialisées, sur mesure, pour des clients dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire, de la nourriture pour animaux de compagnie, de l'alimentation animale, industrielle, des carburants, de la bioénergie et des engrais, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2019, clos le 29 juin 2019.

Vue d'ensemble du 2e trimestre 2019

Chiffre d'affaires de 827,3 millions USD

Bénéfice net de 26,3 millions USD ou 0,16 USD par action diluée GAAP

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté de 115,5 millions USD

Diamond Green Diesel (DGD) livre 1,25 USD de BAIIA par gallon .

. BAIIA consolidé pro forma ajusté de 159,4 millions USD

En avril 2019, DGD a versé un dividende aux associés de 17,7 millions USD puis, en juillet 2019, un dividende subséquent de 37,8 millions USD.

Les obligations américaines ont été refinancées, ce qui a permis de réduire le coût d'emprunt et d'allonger l'échéance grâce aux coûts d'extinction engagés au cours du trimestre.

Au deuxième trimestre 2019, les ventes nettes représentaient 827,3 millions USD, elles étaient de 846,6 millions USD au deuxième trimestre 2018. La réduction de 19,3 millions USD des ventes nettes est principalement due à la baisse des prix mondiaux des protéines et à la cession des activités résiduelles industrielles de la Société au mois de mai 2018, partiellement compensée par l'augmentation des volumes de ventes de l'activité aliments spéciaux pour animaux de compagnie et de l'augmentation de la valeur des ventes de collagène.

Le bénéfice net attribuable à Darling pour les trois mois s'est terminé le 29 juin 2019 et était de 26,3 millions USD ou 0,16 USD par action diluée, par rapport à une perte nette de 30,4 millions USD, ou 0,18 USD par action diluée pour le deuxième trimestre 2018. L'augmentation du bénéfice net par rapport à la période correspondante de l'exercice 2018 reflète l'absence des coûts non récurrents suivants réalisés l'an dernier : des frais d'annulation de dettes de 23,5 millions USD liés au refinancement d'obligations en euros ; la perte de 15,5 millions USD découlant de la vente de la filiale Terra Renewal Services ; et des frais de restructuration et de dépréciation de 15,0 millions USD découlant de la fermeture de l'usine de gélatine de Hurlingham, en Argentine.

« Globalement, les bénéfices se sont améliorés au deuxième trimestre grâce à un BAIIA combiné pro forma ajusté de 159,4 millions USD, incluant les principaux résultats du BAIIA ajusté de Darling et Diamond Green Diesel et le gain de 13,2 millions USD provenant de la vente de la propriété chinoise. Sur le plan opérationnel, nos activités mondiales d'équarrissage ont été confrontées à des conditions de marché négatives sur le prix de nos produits finis en raison d'accords commerciaux non résolus avec la Chine et des répercussions de l'épidémie de peste porcine africaine », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients Inc. « Notre secteur alimentaire a de nouveau affiché une bonne performance, soutenu par la croissance des volumes provenant du lancement de nouveaux produits, principalement liés à la croissance de nos activités mondiales dans le domaine du collagène. Notre secteur des carburants a toujours été livré sans crédit d'impôt destiné aux mélangeurs (Blender's Tax Credit — BTC). »

« Diamond Green Diesel, notre coentreprise 50/50 avec Valero, a obtenu de bons résultats et a atteint le BAIIA prévu de 1,25 USD par gallon au niveau de l'entité. Après la fin du premier trimestre, nous avons également reçu deux dividendes de partenaires totalisant 55,5 millions USD, dont 17,7 millions USD ont été comptabilisés au deuxième trimestre et le reste sera inscrit au troisième trimestre de l'année 2019. De plus, Super Diamond, notre projet d'agrandissement de 400 millions de gallons, devrait démarrer à la fin de l'année 2021. »

Actualisation du segment — Trois mois écoulés, en glissement annuel

Ingrédients d'alimentation du bétail – BAIIA 64,5 millions USD (en baisse de 23,2 %) ; chiffre d'affaires 487,4 millions USD (en baisse de 2,3 %) ; marge 110,5 millions USD (en baisse de 14,2 %). Matières premières transformées en hausse de 1,6 %.

– BAIIA 64,5 millions USD (en baisse de 23,2 %) ; chiffre d'affaires 487,4 millions USD (en baisse de 2,3 %) ; marge 110,5 millions USD (en baisse de 14,2 %). Matières premières transformées en hausse de 1,6 %. Ingrédients de produits alimentaires – BAIIA 50,3 millions USD (en hausse de 241,5 %) ; chiffre d'affaires 274,8 millions USD (en baisse de 0,7 %) ; marge 60,4 millions USD (en hausse de 16,5 %). Matières premières transformées en hausse de 4,6 %.

– BAIIA 50,3 millions USD (en hausse de 241,5 %) ; chiffre d'affaires 274,8 millions USD (en baisse de 0,7 %) ; marge 60,4 millions USD (en hausse de 16,5 %). Matières premières transformées en hausse de 4,6 %. Ingrédients de carburants – BAIIA 11,3 millions USD (en baisse de 16,5 %) ; chiffre d'affaires 65,0 millions USD (en baisse de 8,5 %) ; marge 11,7 millions USD (en baisse de 14,8 %). Matières premières transformées en hausse de 13,3 %.

– BAIIA 11,3 millions USD (en baisse de 16,5 %) ; chiffre d'affaires 65,0 millions USD (en baisse de 8,5 %) ; marge 11,7 millions USD (en baisse de 14,8 %). Matières premières transformées en hausse de 13,3 %. Diamond Green Diesel – Entité BAIIA 87,8 millions USD ; part de BAIIA de Darling 43,9 millions USD (hausse de 254,0 %) ; 1,25 USD BAIIA par gallon vendu

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Melissa A. Gaither, vice-présidente des relations internationales et des communications mondiales ; courrier électronique : mgaither@darlingii.com

