Darling Ingredients Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2019

Performances robustes des segments opérationnels portées par l'intégration verticale de la chaîne logistique

IRVING, Texas, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), développeur et producteur mondial d'ingrédients naturels durables à base de bionutriments comestibles et non comestibles, à l'origine d'une vaste gamme d'ingrédients et de solutions spécialisées sur mesure, pour des clients dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire, de la nourriture pour animaux de compagnie et d'élevage, de l'industrie, des carburants, de la bioénergie et des engrais, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2019, clos le 28 septembre 2019.

Vue d'ensemble du 3e trimestre 2019

Chiffre d'affaires de 842 millions USD

Bénéfice net de 25,7 millions USD ou 0,15 USD par action diluée GAAP

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) combiné ajusté de 147,8 millions USD (BAIIA ajusté de Darling plus BAIIA ajusté de la part de Darling dans Diamond Green Diesel (DGD))

Rachat de 636 634 actions au cours du 3 e trimestre, puis de 407 076 au cours du 4 e

DGD a livré 1,35 USD de BAIIA par gallon, les résultats de la part de Darling dans la joint-venture étant reflétés dans le bénéfice d'exploitation consolidé du secteur des carburants

Les volumes mondiaux d'abattage restent à des niveaux record et fournissent une quantité importante de matières premières

Le prix mondial des graisses s'est amélioré, mais a continué de stagner alors que le secteur du biodiesel en Amérique du Nord attend le crédit d'impôts destiné aux mélangeurs (blenders tax credit (« BTC »))

Le prix mondial des protéines fléchit en raison d'une offre excédentaire et de l'effondrement de la demande chinoise dû à la peste porcine africaine (PPA)

Amélioration des résultats de Rousselot grâce à la hausse des ventes dans la catégorie Santé et nutrition

Respect des délais et du budget pour la construction de l'usine DGD II ; estimation des coûts et étude en cours pour DGD III à Port Arthur , au Texas

Remboursement de 33,6 millions USD de la dette

Pour le troisième trimestre 2019, la Société a déclaré un chiffre d'affaires net de 842 millions USD, contre 812,6 millions USD pour le 3e trimestre 2018. La hausse de 29,4 millions USD du chiffre d'affaires net est due à l'augmentation du prix des produits lipidiques finis, aux ventes élevées de collagène pour le segment de l'alimentation et à un volume de ventes important qui compensent largement la baisse du prix des protéines.

Le bénéfice net attribuable à Darling pour les trois mois clos le 28 septembre 2019 se chiffrait à 25,7 millions USD, soit 0,15 USD par action diluée, par rapport à une perte nette de 6,0 millions USD, soit 0,04 USD par action diluée, pour le 3e trimestre 2018. L'augmentation est principalement due aux bénéfices de DGD de 32 millions USD au 3e trimestre 2019, par rapport à une perte de 2,6 millions USD en raison d'une interruption prolongée au cours du 3e trimestre 2018 pour achever l'expansion, ainsi qu'une réduction de valeur de 7,2 millions USD de notre stock de plasma sanguin en Chine au 3e trimestre 2018 à cause de l'épidémie de peste porcine africaine (PPA).

Grâce à l'autorisation actuelle de rachat d'actions Darling, la Société a racheté 636 634 actions ordinaires pendant le troisième trimestre, puis 407 076 pendant le quatrième, pour un total de 7,5 millions USD.

Commentaires sur le troisième trimestre 2019

« Les résultats du troisième trimestre sont solides et mettent en évidence la force de l'intégration verticale de notre chaîne logistique et notre excellence opérationnelle malgré l'incertitude constante du marché et les perturbations croissantes dues à la peste porcine africaine », déclare Randall C. Stuewe, président et président-directeur général de Darling Ingredients Inc. « Dans l'ensemble, nos segments opérationnels ont obtenu des résultats exceptionnels avec une amélioration des bénéfices dans le secteur des aliments pour animaux malgré la volatilité des marchés mondiaux. Grâce à notre plateforme Rousselot Functional Ingredients et Health & Nutrition, notre segment de produits alimentaires est bien placé pour faire face à la demande mondiale croissante de collagène. Dans le segment des carburants, des volumes de ventes plus importants prouvent les performances solides des opérations sans le crédit d'impôt destiné aux mélangeurs. »

Actualisation du segment – Trois mois écoulés, en glissement annuel

Ingrédient d'aliments pour animaux – BAIIA 72,3 millions USD (en hausse de 22,1 %) ; chiffre d'affaires 497 millions USD (en hausse de 2,9 %) ; marge 117,2 millions USD (en hausse de 18,4 %) ; matières premières transformées en hausse de 0,9 %

– BAIIA 72,3 millions USD (en hausse de 22,1 %) ; chiffre d'affaires 497 millions USD (en hausse de 2,9 %) ; marge 117,2 millions USD (en hausse de 18,4 %) ; matières premières transformées en hausse de 0,9 % Ingrédients de produits alimentaires – BAIIA 39,3 millions USD (en hausse de 20 %) ; chiffre d'affaires 276,5 millions USD (en hausse de 4,2 %) ; marge 61,8 millions USD (en hausse de 13,5 %) ; matières premières transformées en baisse de 9,2 %

– BAIIA 39,3 millions USD (en hausse de 20 %) ; chiffre d'affaires 276,5 millions USD (en hausse de 4,2 %) ; marge 61,8 millions USD (en hausse de 13,5 %) ; matières premières transformées en baisse de 9,2 % Ingrédients de carburants – BAIIA combiné* 48,7 millions USD (en hausse de 238 %) ; chiffre d'affaires 68,6 millions USD (en hausse de 6,2 %) ; marge 10,1 millions USD (en baisse de 9,4 %) ; matières premières transformées en hausse de 6,2 %

* Comprend le BAIIA de la part de Darling dans DGD – comme référencé par la présentation des résultats postée sur le site https://ir.darlingii.com/

Pour en savoir plus, contactez :

Melissa A. Gaither, directrice adjointe RI et Communications mondiales

5601 N. MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038

Courriel : mgaither@darlingii.com

Téléphone : 972-281-4478

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.