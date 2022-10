Darling Ingredients Inc. raportoi vuoden 2022 kolmannen kvartaalin tuloksen

IRVING, Teksas, 25. lokakuuta 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) julkaisee vuoden 2022 kolmannen kvartaalin tuloksensa tiistaina 8. marraskuuta 2022. Lehdistötiedote julkaistaan PR Newswiren kautta ja se on saatavilla klo 16 (CT). Lisäksi diaesitys on saatavilla yhtiön internetsivujen sijoittajasuhdeosiossa osoitteessa http://www.darlingii.com.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Randall C. Stuewe ja varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Brad Phillips pitävät keskiviikkona 9. marraskuuta 2022 klo 8.00 (CT) puhelinkonferenssin ja webcast-lähetyksen.

Historiallisen suuresta puhelumäärästä johtuen yhtiö tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ilmoittautua konferenssiin etukäteen seuraavan linkin kautta: https://dpregister.com/sreg/10171165/f47e536d62

Rekisteröityneille osallistujille läheteteään sähköpostiviesti, jossa on kalenterimuistutus sekä soittonumero ja PIN-koodi, joiden avulla he pääsevät välittömästi puheluun 9. marraskuuta 2022.

Osallistujat, jotka eivät halua rekisteröityä puhlinkonferenssia varten etukäteen, voivat soittaa numeroon 844-868-8847 (yhdysvaltalaiset soittajat) tai 412-317-6593 (kansainväliset soittajat) ja pyytää "Darling Ingredients"-puhelua. Uusintatoisto on saatavilla kahden tunnin kuluttua puhelun päättymisestä 16.11.2022 saakka. Päästäksesi uusintaan soita numeroon 877-344-7529 (Yhdysvalloissa), 855-669-9658 (Kanadassa) tai 412-317-0088 (kansainväliset soittajat) ja anna salasana 3834610. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://ir.darlingii.com/

Tietoa Darlingista

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin pörssissä noteerattu yritys, joka muuntaa syötäviä sivutuotteita ja ruokajätettä kestäviksi tuotteiksi, ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijäksi tunnustetulla yrityksellä on yli 250 tuotantolaitosta 17 maassa, ja se uusiokäyttää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvotuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja -jauhoiksi sekä lemmikkieläinten ruoan ainesosiksi. Lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com. Seuraa meitä LinkedInissä.

Ota yhteyttä: Suann Guthrie

VP, sijoittajasuhteet, kestävä kehitys ja viestintä

469-214-8202

