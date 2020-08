Darling Ingredients Inc. rapporterar sina finansiella resultat för andra kvartalet 2020

IRVING, Texas, 7 augusti 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") -

Andra kvartalet 2020

Nettoresultat på 65,4 miljoner USD eller 0,39 USD per utspädd aktie

per utspädd aktie Nettoomsättning på 848,7 miljoner USD

Kombinerat justerad EBITDA på 195,2 miljoner USD

Kärnverksamhetens EBITDA 126,1 miljoner USD, 16 miljoner USD bättre än Q1-2020; 24 miljoner USD bättre än Q2-2019, exkluderande vinsten på 13,1 miljoner USD från försäljning av tillgångar under Q2-2019

Diamond Green Diesel ("DGD") tjänade 1,91 USD EBITDA per gallon (ungefär 3,78 liter) på de cirka 72 miljoner gallon som såldes

("DGD") tjänade EBITDA per gallon (ungefär 3,78 liter) på de cirka 72 miljoner gallon som såldes I juli fick Darling en utdelning på 80 miljoner USD från DGD och år 2020 är de sammanlagda utdelningarna som erhållits 205 miljoner USD

Darling rapporterade en nettoomsättning på 848,7 miljoner USD för det andra kvartalet 2020 jämfört med nettoomsättningen på 827,3 miljoner USD för samma period förra året. Nettoresultatet hänförligt till Darling för de tre månaderna som slutade 27 juni 2020 var 65,4 miljoner USD, eller 0,39 USD per utspädd aktie, jämfört med ett nettoresultat på 26,3 miljoner USD, eller 0,16 USD per utspädd aktie, för det andra kvartalet 2019.

"Våra anställda över hela världen har levererat ytterligare ett starkt kvartal vilket har lett till ett mycket bra finansiellt resultat under det andra kvartalet, vilket har genererat 195 miljoner USD i kombinerat justerat EBITDA," sade Randall C. Stuewe, ordförande och verkställande direktör för Darling Ingredients Inc. "Vår kärnverksamhet navigerade genom ett turbulent andra kvartal och vårt fodersegment har publicerat sitt bästa kvartals- EBITDA på tre år med 85,2 miljoner USD. Vi gynnades av en minskning av svinvolymer genom avlivning på mer än 40 miljoner pund (drygt 18 miljoner kg) genom våra beredningsanläggningar under det här kvartalet. "

"Genom Darlings diversifiering uppnås hållbarhet i våra intäkter från vår globala affärsplattform, något som uppvisades under andra kvartalet. Vår DGD JV:s finansiella resultat påverkades av den kraftiga nedgången i energisektorn till följd av COVID-pandemin, men gav fortfarande goda resultat som förbättrades av en bättre prestanda i vårt fodersegment. Exkluderande vinsten från försäljning av tillgångar i livsmedelssegmentet för ett år sedan var årets resultat för livsmedelssegmentet på nivå med 2019, "tillade Stuewe.

"Vi använde DGD:s utdelningsintäkter som erhållits i april för att betala ner vår utestående skuld under andra kvartalet och enligt vår bankklausuls beräkning så sänkte vi därmed vår skuldsättningskvot till 2,39. Vi är även fortsättningsvis noga med våra kapitalutgifter och vi investerade ungefär 123 miljoner USD under de första sex månaderna 2020. Vår målsättning är alltjämt att skjuta upp 15 - 20 % i kapitalutgifter eftersom osäkerheten kring COVID-19 kvarstår", kommenterade Stuewe.

Darling Ingredients styrelse har godkänt en påfyllning av bolagets tidigare tillkännagivna program för återköp av aktier till 200 miljoner USD och har förlängt programmets löptid med ytterligare två år fram till den13 augusti 2022. Något som ska utnyttjas beroende på marknadsförhållanden. Återköpen kan göras från tid till annan på den öppna marknaden till rådande marknadspriser eller genom förhandlade transaktioner utanför marknaden. Återköp får ske under den godkända perioden såvida styrelsen inte förlänger eller förkortar denna tid.

I enlighet med Diamond Green Diesels distributionspolicy fick Darling i juli 2020 en utdelning på 80 miljoner USD från DGD. Utdelningarna som erhölls under de första sex månaderna 2020 uppgick till sammanlagt 205 miljoner USD.

Under sex månader fram till 27 juni 2020 rapporterade Darling en nettoomsättning på 1,7 miljarder USD, jämfört med en nettoomsättning på 1,7 miljarder USD för samma period 2019. Nettoresultatet hänförligt till Darling för de första sex månaderna 2020 var 150,9 miljoner USD, eller 0,90 USD per utspädd aktie, jämfört med ett nettoresultat på 44,3 miljoner USD, eller 0,26 USD per utspädd aktie, för det första sex månaderna 2019.

Den 27 juni 2020 hade Darling 76,2 miljoner USD i likvida medel och dess motsvarighet och 939,7 miljoner USD tillgängliga under bundna revolverande kreditavtal. Den totala utestående skulden i slutet av det andra kvartalet 2020 var 1,6 miljarder USD.

Kombinerat justerat EBITDA var 195,2 miljoner USD för det andra kvartalet 2020, jämfört med 159,4 miljoner USD för samma period 2019. På årsbasis uppgick den sammanlagda justerade EBITDA till 408,5 miljoner USD för 2020, jämfört med 292,7 miljoner dollar på årsbasis för 2019.

För mer information, kontakta:: Jim Stark, Vice President, Investor Relations E-post: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Telefon : 972-281-4823

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.