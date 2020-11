Darling Ingredients Inc. rapporterer resultat for tredje kvartal 2020

IRVING, Texas, 5. november 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Tredje kvartal 2020

Nettoresultat 101,1 millioner USD eller 0,61 USD per aktie delt iht. GAAP-split

per aktie delt iht. GAAP-split Nettoomsætning 850,6 millioner USD

Total tilpasset EBITDA 218,5 millioner USD

Diamond Green Diesel ("DGD") tjente 2,41 USD i EBITDA per gallon på et salg på ca. 80 millioner gallons

("DGD") tjente i EBITDA per gallon på et salg på ca. 80 millioner gallons Forretningsområdet Global Ingredients havde en EBITDA for tolv måneder på 467,6 millioner USD, hvilket demonstrerer platformens fortsatte styrke og diversitet

Darling rapporterede en nettoomsætning på 850,6 millioner USD i tredje kvartal 2020 sammenlignet med en nettoomsætning på 842,0 millioner USD i samme periode sidste år. Darlings nettoresultat for de tre måneder, der sluttede den 26. september 2020, var 101,1 millioner USD eller 0,61 USD per delt aktie sammenlignet med et nettoresultat på 25,7 millioner USD eller 0,15 USD per delt aktie i tredje kvartal 2019.

"Bedre resultater i vores fødevaresegment sammen med stærke ditto i vores internationale brændstofsegment førte til vores bedste kvartalsresultat i 2020," siger Randall C. Stuewe, adm. direktør for Darling Ingredients Inc. "Vi ser fortsat forbedret indtjening i vores globale virksomhed via bedre omkostningsstyring og vores salg af hydrolyseret kollagen, som har været mest påvirket af de økonomiske konsekvenser af COVID, har oplevet en solid turnaround."

"DGD oplevede et rekordsalg på 80 millioner gallons i tredje kvartal, da vores vertikalt integrerede forsyningskæde, som understøtter produktionssystemet med de laveste omkostninger og den råvareforsyning, som har den laveste CO2-udledning i Nordamerika, fortsat producerede stærke resultater. Oktober måneds turnaround for fabrikken blev afsluttet til tiden, og vi ser frem til at afslutte 2020 med en produktion 285 millioner gallons fornybar diesel på et år," tilføjer Stuewe.

"Vores balance er stadig værk stærk, idet vi har betalt 145 mio. USD på vores udestående tidsbegrænsede lån B i løbet af tredje kvartal. Vores belåningsgrad som målt af vores aftale med bankerne var 1,93 ved udgangen af tredje kvartal, og vi fortsætter på at arbejde må at opnå en rating som "investment grade" i fremtiden. Vores kapitalomkostninger var ca. 185 mio. USD i de første ni måneder af 2020, hvor vi fortsætter med en effektiv styring af vores kapitalomkostninger," siger Stuewe.

For de første ni måneder af 2020, der sluttede den 26. september, har Darling haft en nettoomsætning på 2,6 milliarder USD sammenlignet med en nettoomsætning på 2,5 milliarder USD i samme periode 2019. Darlings nettoresultat for de første ni måneder af 2020, var 252,1 millioner USD eller 1,51 USD per delt aktie sammenlignet med et nettoresultat på 70,0 millioner USD eller 0,42 USD per delt aktie i de første ni måneder af 2019.

I oktober 2020 overtog Darling en privat virksomhed, der ejer destruktionsanstalter i Belgien for ca. 29 millioner USD. Dette opkøb tilføjer ca, 50 millioner pund proteinmel og 50 millioner pund animalsk fedt til Darlings kapacitet og giver virksomheden en stærkere position inden for destrueret fjerkræ i Belgien.

Per 26. september 2020 havde Darling 66,0 millioner USD i likvide midler og 934,3 millioner USD tilgængelige i henhold til gældende indgåede kreditaftaler. Den samlede udestående gæld beløb sig til 1,5 milliarder USD ved udgangen af tredje kvartal 2020.

Darling rapporterede et tilpasset EBITDA på 218,5 millioner USD for tredje kvartal 2020 sammenlignet med 147,8 millioner USD i samme periode 2019. For år til dato udgjorde det samlede tilpassede EBITDA 627,0 millioner USD i 2020 sammenlignet med 440,5 millioner USD for år til dato 2019.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en verdens førende producenter af organiske ingredienser, der producerer et bredt sortiment af bæredygtige proteiner og fedt, samtidig med at Darling er en af de største producenter af bæredygtig, ren energi. Med aktiviteter i fem verdensdele opsamler Darling affaldsstrømme fra landsbrugs- og fødevareindustrien og giver dem et nyt formål som specialingredienser som f.eks. hydroliseret kollagen, fedt til human og foderkonsumption, animalske proteiner og fodermel, plasma, ingredienser til dyrefoder, brændstofråvarer og grøn bioenergi. Virksomheden sælger sine produkter i hele verden og arbejder for at styrke vores løfte om en bedre fremtid ved at skabe produktapplikationer til sundhed, ernæring og bioenergi, mens vi optimerer vores ydelser til fødekæden. Darling har en 50% andel i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas største producent af fornybar diesel, som for øjeblikket producerer ca. 275 millioner gallons fornybar diesel årligt som reducerer udledningen af drivhusgas med op til 85% sammenlignet med fossilt brændstof. For yderligere oplysninger, se virksomhedens hjemmeside på http://www.darlingii.com . For yderligere oplysninger om Darlings initiativer til gavn for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, se http://www.darlingii.com/csr .

