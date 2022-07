Darling Ingredients Inc. s'apprête à publier ses résultats financiers du deuxième trimestre 2022

IRVING, Texas, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2022 le mardi 9 août 2022. Un communiqué de presse sera publié via PR Newswire et disponible à 17 h ET. De plus, une présentation sera disponible dans la section des relations avec les investisseurs du site Internet de la société à l'adresse http://www.darlingii.com .

Randall C. Stuewe, président-directeur général, et Brad Phillips, vice-président exécutif et directeur financier, organiseront une téléconférence et une webdiffusion à 9 heures, heure locale, le mercredi 10 août 2022.

En raison du volume d'appels historiquement élevé, la société offre aux participants la possibilité de s'inscrire à l'avance à la conférence via le lien suivant : https://dpregister.com/sreg/10169154/f3a6e5cbb6

Les participants inscrits recevront un mail contenant un rappel de la date ainsi qu'un numéro d'appel et un code PIN qui leur permettront d'accéder immédiatement à la conférence téléphonique du 10 août 2022.

Les participants qui ne souhaitent pas s'inscrire à l'avance à la conférence peuvent composer le 844-868-8847 (États-Unis) ou le 412-317-6593 (appels internationaux) et demander la conférence « Darling Ingredients ». Un enregistrement sera disponible deux heures après la fin de la conférence, jusqu'au 17 août 2022. Pour accéder à la rediffusion, veuillez composer le 877-344-7529 (États-Unis), 855-669-9658 (Canada) et 412-317-0088 (appels internationaux) et utiliser le code 8664057. La diffusion en direct sur Internet et l'enregistrement archivé seront également accessibles sur le site Internet de la société à l'adresse http://ir.darlingii.com .

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de durabilité , la société exploite plus de 250 usines dans 17 pays et réutilise environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

Contact :

Suann Guthrie

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Développement durable et Communications

(469) 214-8202

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.