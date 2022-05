Darling Ingredients Inc. saattaa päätökseen Valley Proteins -yhtiön oston

IRVING, Texas, 3. toukokuuta 2022 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), maailman johtava ruokajätteen kestäviksi tuotteiksi muuntava ja uusiutuvaa energiaa tuottava yritys ilmoitti tänään saattaneensa päätökseen Yhdysvaltojen suurimpiin itsenäisiin renderointiyrityksiin kuuluvan Valley Proteins -yhtiön oston.

Yhtiö kertoi ensimmäisen kerran joulukuussa 2021 1,1 miljardin dollarin arvoisesta yritysostosta, jonka lopulliseen hintaan tulee erilaisia lisääviä tai vähentäviä oikaisuja. Osana kauppaa Darling Ingredients osti 18 suurta renderointitehdasta ja käytetyn ruokaöljyn laitosta Yhdysvaltojen Atlantin rannikon etelä-, kaakkois- ja keskiosista.

"Olemme innoissamme voidessamme toivottaa Valley Proteins -yhtön tervetulleeksi Darling Ingredientsin yritysperheeseen", sanoi Randall C. Stuewe, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Valley Proteins on rakentanut menestyksekkään renderoinnin ja käytetyn ruokaöljyn liiketoiminnan, joka välittömästi vahvistaa perusliiketoimintaamme ja laajentaa kykyämme tarjota lisää vähähiilistä raaka-ainetta ruokkimaan uusiutuvan dieselin kasvavaa kysyntää."

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin elintarvikejätteitä kestäviksi tuotteiksi muuttava pörssiyhtiö ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Yritys tunnetaan kestävän kehityksen johtajana, ja sillä on 250 tehdasta 17 maassa. Se muuttaa lähes 10 % maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja aterioiksi sekä lemmikkieläinten ruoka-aineksiksi. Lisätietoja on osoitteessa darlingii.com. Seuraa meitä LinkedInissä.

