Darling Ingredients Inc. udsender regnskab for 1. kvartal 2020

IRVING, Texas, USA, 8. maj 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

1. kvartal 2020

Resultat på USD 85,5 mio. eller USD 0,51 pr. udvandet aktie efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper

mio. eller pr. udvandet aktie efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper Nettoomsætning på USD 852,8 mio.

mio. Justeret resultat på USD 213,3 mio. før renter, skat samt af- og nedskrivninger (EBITDA)

mio. før renter, skat samt af- og nedskrivninger (EBITDA) Diamond Green Diesel ("DGD") indtjente USD 2,63 EBITDA pr. gallon med et salg på ca. 79 mio. gallons

("DGD") indtjente EBITDA pr. gallon med et salg på ca. 79 mio. gallons Tilbagekøb af ordinære aktier til et beløb af USD 55 mio.

Darling rapporterede en nettoomsætning på USD 852,8 mio. for 1. kvartal af 2020 sammenlignet med en nettoomsætning på USD 835,1 mio. for samme periode året før. Resultatet for kvartalet, der sluttede 28. marts 2020, var USD 85,5 mio. eller USD 0,51 pr. udvandet aktie sammenlignet med et resultat på USD 18,0 mio. eller USD 0,11 pr. udvandet aktie for 1. kvartal 2019.

"Vi havde et stærkt 1. kvartal i overensstemmelse med vores orientering på telefonmødet i februar 2020 om regnskabet med et resultat på USD 213 mio. efter kombineret, justeret EBITDA," sagde Randall C. Stuewe, bestyrelsesformand og admin. direktør i Darling Ingredients Inc. "Bredden af vores globale platform, der spænder fra madvarer til grøn kulbrinte, hjælper os med at komme gennem COVID-19-pandemien."

"Vi følger vores globale strategi om at producere bæredygtige ingredienser til foder, madvarer og brændstoffer af affaldsprodukterne fra levningsmiddelindustrien og være førende i produktionen af grønne kulbrinter, der hjælper med til omstillingen til uafhængighed af fossile brændstoffer. Darling har først og fremmest koncentreret sig om at skabe en sikker arbejdsplads for vores medarbejdere fordelt på over 200 steder i verden", tilføjede Stuewe. "Vi iværksætter også nødvendige foranstaltninger til at beskytte vores økonomi i den aktuelle situation. Vi forventer nogle afbrydelser i og potentielt mindre mængder af behandlede råmaterialer i næste kvartal, og vi fokuserer derfor på at styre og reducere driftsudgifterne i hele virksomheden. Som et led heri planlægger vi at udskyde 15-20 % af vores kapitaludgifter, indtil usikkerheden vedrørende udbruddet med COVID-19 forbedres."

"DGD havde i april en kassebeholdning på over USD 600 mio., der er tilstrækkelig til at finansiere fase II af udvidelsen af DGD i 2020 og give alle joint venture-partnere en udlodning på USD 125 mio. Darling forventer også at modtage yderligere USD 65-75 mio. i juli i overensstemmelse med DGD's udlodningspolitik," erklærede Stuewe.

Pr. 28 marts 2020 rådede Darling over USD 76,4 mio. i kontanter og sekundær likviditet og USD 795,9 mio. i form af godkendte kassekreditter. Den samlede udestående gæld ved udgangen af 1. kvartal 2020 var USD 1,75 mia.

Darling tilbagekøbte i henhold til virksomhedens nuværende tilladelse til tilbagekøb af aktier 2,2 mio. ordinære aktier i 1. kvartal til et samlet beløb af USD 55 mio. Darling kan tilbagekøbe yderligere ca. USD 126 mio. i henhold til den nuværende tilladelse.

Kombineret justeret EBITDA udgjorde USD 213,3 mio. for 1. kvartal af 2020 sammenlignet med USD 133,3 mio. for samme periode i 2019.

Besøg virksomhedens websted http://www.darlingii.com for at få flere oplysninger og læse virksomhedens ESG Factsheet (Environment, Social and Governance) på http://www.commitment.darlingii.com/metrics/esgfactsheet.

Flere oplysninger fås hos:

Jim Stark, direktør, investorforhold

5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038, USA

E-mail: [email protected]

Telefon: +1 972-281-4823

