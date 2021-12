Darling Ingredients kjøper opp Valley Proteins

IRVING, Texas, 30. desember 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) kunngjorde i dag at de har inngått en endelig avtale om å kjøpe alle aksjene i Valley Proteins, Inc. for ca. 1,1 milliarder USD i kontanter. Valley Proteins driver 18 store anlegg for foredling av brukt matolje i den sørlige og sørøstlige delen og det midtre atlanterhavsområdet i USA. Valley har 1900 ansatte og driver en flåte på 550 kjøretøyer.

«Det gleder oss å kunne legge til Valley Proteins i vår globale familie av ingrediensprodusenter, og vi forventer at dette oppkjøpet fører til gradvis vekst etter integreringen. I en verden med stadig voksende fokus på miljø, samfunnsansvar og ledelse og global avkarbonisering, kommer Valley Proteins til å utvide Darlings globale tilgang på brukte fett- og oljeprodukter. Den nye forsyningen vil nå gi Darling ytterligere tilgang på lavkarbon-råvarer til produksjon av fornybar diesel og potensielt bærekraftig flydrivstoff», sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør for Darling Ingredients. «Valley Proteins har over 70 års erfaring med å tilby viktige tjenester til kjøttbransjen og restauranter, og teamene våre vil jobbe flittig for å fullføre dette oppkjøpet raskt og betimelig», tilføyde Stuewe.

Gjennomføringen av transaksjonen er underlagt vanlige sluttbetingelser, inkludert utløpet av Hart-Scott-Rodino-venteperioden.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en verdensledende produsent av organiske ingredienser, og produserer et bredt spekter av bærekraftige protein- og fettprodukter. Selskapet er også en av de største produsentene av fornybar, ren energi. Darling har virksomhet på fem kontinenter. Selskapet samler inn avfall fra matindustrien, og deretter omdannes dette til spesialingredienser som hydrolysert kollagen, spiselig fett og matfett, animalske proteiner og måltider, plasma, ingredienser til kjæledyrfôr, drivstoffråvarer og grønn bioenergi. Darling Ingredients er utnevnt som en av «50 Sustainability and Climate Leaders in 2021». Les mer her: Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Selskapet selger ingredienser over hele verden og jobber med å styrke løftet om en bedre fremtid. Vi skaper produktapplikasjoner for helse, næringsstoffer og bioenergi samtidig som vi optimaliserer våre tjenester til næringskjeden. Darling eies 50 % av joint venture-partneren Diamond Green Diesel (DGD), Nord-Amerikas største produsent av fornybar diesel. Produktene reduserer klimagassutslippene med opptil 85 % sammenlignet med fossilt drivstoff. Besøk selskapets nettsted på http://www.darlingii.com for å få mer informasjon.

Enkelte av uttalelsene i denne pressemeldingen er fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene er basert på nåværende forventninger og anslag om fremtidige hendelser og relaterer seg generelt til våre planer, mål og forventninger til utviklingen av vår virksomhet. Selv om ledelsen mener planene og målene som er reflektert i eller foreslått i disse fremtidsrettede uttalelsene er rimelige; innebærer alle fremtidsrettede uttalelser risiko og usikkerhet, og de faktiske fremtidige resultatene kan være vesentlig forskjellige fra de planer, mål og forventninger som omtales i denne pressemeldingen .

