Darling Ingredients offentliggør en bæredygtighedsrapport

Udvidet offentliggørelse baner vejen for et cirkulært fokus på vand og energi med et ambitiøst mål om netto-nul drivhusgasemissioner

IRVING, Texas, 3. september 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) offentliggjorde i dag virksomhedens opdaterede globale miljømæssige, sociale og styringsmæssige rapport (ESG-rapport) og fremhævede deres mål for klimaændring for 2025, der er designet til at muliggøre virksomhedens vækst og samtidig forbedre resultaterne inden for bæredygtighed. Darlings globale strategi tilpasser målene for grundpillerne for virksomhedens sociale ansvarlighed (CSR) til specifikke mål for bæredygtig udvikling (SDG'er), som er fastsat af FN's Global Compact. ESG-rapporten er offentliggjort på vores virksomheds websted på https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-report.

"Vi ser os selv som en del af løsningen med vores cirkulære forretningsmodel, der går ud på at omdanne verdens landbrugsfødevareaffald til værdifulde, bæredygtige ingredienser, samtidig med at vi hjælper med at nedbringe kulstofforbruget på planeten," udtaler Randall C. Stuewe, Chairman og CEO for Darling Ingredients. "Vi har et ansvar for de kommende generationer, og vores klimamål, som vi har fastlagt i dag, vil være med til at sikre en vej frem og give os en kontinuerlig platform at bygge videre på mange år fremover."

Virksomheden arbejder fortsat aktivt på at nå sine kortsigtede, globale mål om at reducere sin vand- og energiintensitet med fem procent fra 2020 til 2025. Virksomheden øger også aggressivt sin produktion af vedvarende energi og forventer i 2022 at opnå en stigning i produktionen på over 150 % i forhold til 2019. Den nye ESG-rapport illustrerer initiativer til at nå de kortsigtede mål og viser en strategisk køreplan for på mellemlang og lang sigt at nå de ambitiøse mål om netto-nul drivhusgasemissioner og bæredygtigt vandforbrug inden 2050 inden for Darlings egne aktiviteter.

Ved at forfølge disse mål vil selskabets ledelse sikre, at dets handlinger er i overensstemmelse med ansvarlig kapitalallokering, engagement i dets finansielle mål og fortsat skabe værdi for aktionærerne. Virksomheden er af den overbevisning, at hvis den opfylder sine bæredygtigheds- og forretningsmål, vil det forbedre dens langsigtede, finansielle resultater og afkast, samtidig med at det giver den mulighed for at bidrage til bæredygtigheden af vores planet.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en af verdens førende producenter af økologiske ingredienser, der producerer en bred vifte af bæredygtige protein- og fedtprodukter og samtidig er en af de største producenter af vedvarende, ren energi. Darling har aktiviteter på fem kontinenter og indsamler affaldsstrømme fra landbrugsfødevareindustrien og omdanner dem til specialingredienser som f.eks. hydrolyseret kollagen, spiselige og foderkvalitetsfedtstoffer, dyreproteiner og -mel, plasma, ingredienser til kæledyrsfoder, brændstof og grøn bioenergi. Darling Ingredients er udnævnt til en af de 50 førende virksomheder inden for bæredygtighed og klima i 2021, for at få mere at vide Darling Ingredients: The greenest Company on the planet – 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com) . Virksomheden sælger sine ingredienser over hele verden, og vi arbejder på at styrke vores løfte om en bedre fremtid ved at skabe produkter inden for sundhed, næringsstoffer og bioenergi og samtidig optimere vores serviceydelser til fødevarekæden. Darling er en 50 % joint venture-partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas største producent af vedvarende diesel, som i øjeblikket producerer ca. 1098 millioner liter af vedvarende diesel om året, hvis produkter reducerer drivhusgasemissionerne med op til 85 % sammenlignet med fossile brændstoffer. Yderligere oplysninger kan fås på virksomhedens hjemmeside på http://www.darlingii.com .

Safe Harbor-erklæring

Nogle af udsagnene i denne pressemeddelelse er fremsynede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er baseret på vores nuværende forventninger og fremskrivninger om fremtidige begivenheder og vedrører generelt vores planer, mål og forventninger til udviklingen af vores virksomhed. Selv om ledelsen mener, at de planer og mål, der afspejles i eller antydes af disse fremadrettede udsagn, er rimelige, er alle fremadrettede udsagn forbundet med risici og usikkerheder, og de faktiske fremtidige resultater kan adskille sig væsentligt fra de planer, mål og forventninger, der kommer til udtryk i denne pressemeddelelse.

For yderligere oplysninger:

Mediekontakt

Melissa A. Gaither

VP, Global Communications & Sustainability

+1 (972) 281-4478

[email protected]

Investorkontakt

Jim Stark

VP, Investor Relations

+1 (972) 281-4823

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.