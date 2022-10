Darling Ingredients ostaa brasilialaisen kollageenin tuottajan Gelnexin lisäten ruohoruokittujen nautaeläinten kollageenin tuotantokapasiteettia

IRVING, Texas, 20. lokakuuta, 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) maailman johtava elintarvikejätteitä kestäviksi tuotteiksi jalostaja ja uusiutuvan energian tuottaja ilmoitti tänään tehneensä lopullisen sopimuksen Gelnexin, johtavan maailmanlaajuisen kollageenituotteiden (mukaan lukien gelatiini ja kollageenipeptidit) valmistajan kaikkien osakkeiden ostamisesta noin 1,2 miljardilla dollarilla. Kauppa edellyttää tavanomaista viranomaishyväksyntää, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Gelnexillä on pääkonttori Brasiliassa sekä viisi tuotantolaitosta Etelä-Amerikassa ja yksi Yhdysvalloissa. Se pystyy valmistamaan vuosittain 46 000 tonnia kollageenituotteita, joita se vie yli 60 maahan ympäri maailmaa, ja työllistää noin 1 200 työntekijää.

"Kollageenituotteiden kysynnän voimakkaan kasvun johdosta maailmanlaajuisilla terveys- ja ravitsemusmarkkinoilla odotamme kollageenipeptidimarkkinoiden kaksinkertaistuvan seuraavan viiden vuoden aikana", kertoi Randall C. Stuewe, yhtiöhallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Gelnex on hyvin johdettu yritys ja se kasvaa välittömästi. Tämän yritysoston ansiosta Darlingilla on mahdollisuus jatkaa edustuksensa kasvattamista terveys- ja ravitsemusmarkkinoilla ja lisätä tuotantokapasiteettiaan ruohoruokittujen nautaeläinten kollageenin tuotantoon Etelä-Amerikassa vastataksemme kollageeniasiakkaidemme tulevaan kysyntään maailmanlaajuisesti."

Darling Ingredientsin terveysbrändi Rousselot, jolla on 11 huipputeknologiaa neljällä mantereella eri puolilla maailmaa, on satojen naudan-, sian- ja kalalähteistä valmistettujen kollageenituotteiden johtava valmistaja ja maailmanlaajuinen toimittaja.

"Kollageeni on runsain kehossa luonnollisesti esiintyvä proteiini, ja sillä on kasvava rooli terveys- ja ravitsemusmarkkinoilla kuluttajille, jotka haluavat hoitaa hiuksiaan, kynsiään, ihoaan, niveliään, luitaan ja lihaksiaan", Stuewe kertoi. "Monipuolisia ja laadukkaita kollageenituotteitamme voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, mukaan lukien jauheseokset, kapselit, tabletit, ravintopatukat, juomat, maitotuotteet, makeiset ja monet muut."

Morgan Stanley & Co. LLC toimi Darling Ingredientsin yksinomaisena taloudellisena neuvonantajana kaupan yhteydessä.

Darling Ingredients isännöi sijoittajille telekonferenssin ja webcast-lähetyksen, klo 11.00 ET tänään 18. lokakuuta 2022. Historiallisen suuresta puhelumäärästä johtuen yhtiö tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ilmoittautua konferenssiin etukäteen seuraavan linkin kautta: https://dpregister.com/sreg/10172598/f4e5203cce

Osallistujat, jotka eivät halua ennakkorekisteröityä puheluun, voivat soittaa numeroon 844-868-8847 (yhdysvaltalaiset soittajat) tai 412-317-6593 (kansainväliset soittajat) ja pyytää "Darling Ingredients" -puhelua. Uusinta on saatavilla kahden tunnin kuluttua puhelun päättymisestä 25.10.2022 saakka. Päästäksesi uusintaan valitse 877-344-7529 (yhdysvaltalaiset soittajat), 855-669-9658 (Kanada) ja 412-317-0088 (kansainväliset soittajat) ja anna salasana 2178877. Myös suora webcast-lähetys ja arkistoitu toisto ovat saatavilla osoitteessa http://ir.darlingii.com .

Tietoa Darlingista

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin pörssissä noteerattu yritys, joka muuntaa syötäviä sivutuotteita ja ruokajätettä kestäviksi tuotteiksi, ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijäksi tunnustetulla yrityksellä on yli 250 tuotantolaitosta 17 maassa, ja se uusiokäyttää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvotuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja -jauhoiksi sekä lemmikkieläinten ruoan ainesosiksi. Lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com . Seuraa meitä LinkedInissä .

Darling Ingredientsin yhteyshenkilöt Sijoittajat: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected]



Media: Jillian Fleming

Director, Global Communications

(972) 5451-7115; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.