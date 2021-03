Darling Ingredients Oy. Raportoi Neljännen Kvartaalin Ja Tilikauden 2020 Taloudelliset Tulokset

IRVING, Texas, 8. marraskuuta, 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Oy. (NYSE: DAR, "Darling") --

Neljäs Kvartaali 2020

Nettotulot 44,7 miljoonaa dollaria tai 0,27$ per GAAP- liudennettu osake

Mukautetut nettotulot 75.3 miljoonaa dollaria tai 0,45$ per liudennettu osake poislukien 30.6:n miljoonan verojenjälkeiset uudelleenjärjestely- ja omaisuuserien arvonalentumiskustannukset, jotka liittyivät yhtiön biodiesellaitosten sulkuihin Montrealissa, Quebecissä ja Butlerissa, Kentuckyssa

Nettomyynti 1,0 miljardi dollaria

Yhdistetty ja mukautettu käyttökate 214,5 miljoonaa dollaria

Global Ingredientsin kirjanpidollisen K4:n käyttökate 146.3 miljoonaa dollaria

Tilikausi 2020

Nettotulot 296,8 miljoonaa dollaria tai 1,78$ per GAAP- liudennettu osake

Mukautetut nettotulot 327,4 miljoonaa dollaria tai 1,96$ per liudennettu osake poislukien 30.6:n miljoonan dollarin verojenjälkeiset uudelleenjärjestely- ja omaisuuserien arvonalentumiskustannukset, jotka liittyivät yhtiön biodiesellaitosten sulkuihin Montrealissa, Quebecissä ja Butlerissa, Kentuckyssa

Nettomyynti 3,6 miljardia dollaria

Yhdistetty ja mukautettu käyttökate 841,5 miljoonaa dollaria

Global Ingredientsin tilikauden 2020 käyttökate 504,2 miljoonaa dollaria

Diamond Green Diesel myi ennätykset rikkovan 288 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä keskimääräisellä käyttökatteella 2,34$ per gallona

Darling raportoi vuoden 2020 neljännelle kvartaalille 1,0 miljardin dollarin nettomyynnin verrattuna vuoden takaiseen saman ajankohdan 859,4:n miljoonan dollarin nettomyyntiin. Darlingin ansioksi laskettavat nettotulot 2.1.2021 päättyneiden kolmen kuukauden aikana olivat 44,7 miljoonaa dollaria tai 0,27$ per liudennettu osake verrattuna vuoden 2019 neljännen kvartaalin 242,6:n miljoonaan dollariin tai 1,44$:iin per liudennettu osake. Yhtiön kahden biodieselsijainnin sulkuun liittyvät uudelleenjärjestely- ja omaisuuserien arvonalentumiskustannukset poislukien 2.1.2021 päättyneiden kolmen kuukauden mukautetut nettotulot olivat 75,3 miljoonaa dollaria tai 0,45$ per liudennettu osake. 28.12.2019 päättyneiden kolmen kuukauden tuloksiin sisältyi retroaktiivinen blenders tax credit (BTC) vuodelta 2018 ja koko vuodelta 2019. Vuoden 2019 neljännen kvartaalin mukautetut nettotulot ilman retroaktiivista BTC:tä vuodelta 2018 ja vuoden 2019 ensimmäisiltä kolmelta kvartaalilta olivat 50,1 miljoonaa dollaria tai 0,30$ per liudennettu osake.

"Maailmanlaajuinen ainesosabisneksemme suoriutui hyvin vuoden 2020 neljännellä kvartaalilla ja tuotti 146,3 miljoonaa dollaria käyttökatetta," sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredients Oy.:n puhemies ja toimitusjohtaja. "Päätimme sulkea kahden biodiesellaitoksemme toiminnan biodieselteollisuuden epäsuotuisan taloustilanteen takia emmekä tällä hetkellä suunnittele biodieselin tuotannon tulevaa jatkamista näissä laitoksissa." Laitosten sulku luo lisäraaka-ainetta uusiutuvan dieselin kasvulle DGD-yhteishankkeessamme."

"DGD täytti odotuksemme vuodelle 2020 ja myi 288 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä keskimääräisellä käyttökatteella 2,34$ per gallona," lisäsi Stuewe. "DGD:n ansiot ovat olleet johdonmukaisia ja vakaita viimeisen kolmen vuoden aikana, ja nykyisen ympäristön perusteella uskomme, että DGD:n pitäisi tuottaa noin 2,25$ käyttökatetta per gallona vuodelle 2021. Tämän lisäksi odotamme Norcon, Los Angelesin 400 miljoonan gallonan laajennuksen käynnistyvän neljäntenä kvartaalina, mikä potentiaalisesti lisää kapasiteettia vuoden lopuksi," lisäsi Stuewe.

Yhtiön pankkikovenantin kautta mitattu velkavipusuhde oli vuoden lopussa 1.90x. Yhtiö vähensi maksamatonta Term Loan B -tasettaan 195:llä miljoonalla dollarilla vuonna 2020. Koko vuoden 2020 pääomakustannukset olivat yhteensä n. 280 miljoonaa dollaria ja vähentyivät 79:llä miljoonalla dollarilla vuodesta 2019, mikä johtui yhtiön aloittamasta väliaikaisesta ei-keskeisten pääomakustannusten vähentämisestä vuonna 2020.

Tilikauden 2020 ajalta Darling raportoi 3,6 miljardin dollarin nettomyynnin verrattuna tilikauden 2019 3,4 miljardin dollarin nettomyyntiin. Darlingin vuoden 2020 nettotulot olivat 296,8 miljoonaa dollaria tai 1,78$ per liudennettu osake verrattuna vuoden 2019 312,6 miljoonaan dollariin nettotuloon tai 1,86$:iin per liudennettu osake. Yhtiön kahden biodieselsijainnin sulkuun liittyvät uudelleenjärjestely- ja omaisuuserien arvonalentumiskustannukset poislukien vuoden 2020 mukautetut nettotulot olivat 327,4 miljoonaa dollaria tai 1,96$ per liudennettu osake. Vuoteen 2018 liittyvä retroaktiivinen BTC poislukien tilikauden 2019 mukautetut nettotulot olivat 226,0 miljoonaa dollaria tai 1,34$ per liudennettu osake.

Tammikuun toisesta päivästä alkaen Darlingilla oli 81,7 miljoonaa dollaria käteisvaroja ja niihin verrattuja varoja sekä 893,9 miljoonaa dollaria sidotussa vaihtoluottosopimuksessaan. Tilikauden lopussa jäljellä oleva maksamaton velka oli 1,5 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2020 neljännen kvartaalin yhdistetty ja mukautettu käyttökate oli 214,5 miljoonaa dollaria verrattuna vuoden 2019 saman ajanjakson 193,3 miljoonaan dollariin, josta on luettu pois vuoden 2019 neljännessä kvartaalissa merkitty retroaktiivinen BTC. Tilikauden 2020 yhdistetty ja mukautettu käyttökate oli 841,5 miljoonaa dollaria verrattuna tilikauden 2019 739,7:ään miljoonaan, josta on luettu pois vuoden 2018 retroaktiivinen BTC.

Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä:

Jim Stark, varapääjohtaja, sijoittajahallinto Sähköposti: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Puh: 972-281-4823

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.