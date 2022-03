Darling Ingredients participera aux conférences à venir

IRVING, Texas, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (Nasdaq : DAR), le chef de file mondial qui transforme les déchets alimentaires en produits durables et producteur d'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui que Randall C. Stuewe, président du conseil d'administration et PDG, participera aux conférences suivantes :

La 43 e conférence annuelle des investisseurs institutionnels Raymond James , le 8 mars à 10h25 (ET)

conférence annuelle des investisseurs institutionnels , le 8 mars à 10h25 (ET) La Bank of America Downstream Conference, le 10 mars à 13h30 (ET)

La 34e conférence annuelle Roth, le 14 mars à 14h30 (PT)

Les présentations seront diffusées sur le Web et disponibles dans la section Investor Relations sous la rubrique « Events » du site de la société à l'adresse www.darlingii.com.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant les déchets alimentaires en produits durables et un producteur majeur d'énergie renouvelable. Reconnue comme leader du développement durable, la société exploite 250 usines dans 17 pays et réutilise près de 10 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : darlingii.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

Contact : Suann Guthrie

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Développement durable et Communications

(469) 214-8202

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.