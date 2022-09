Darling Ingredients publiceert ESG-rapport 2022

IRVING, Texas, 27 september 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. ( NYSE: DAR) heeft zijn ESG-rapport 2022 uitgebracht, dat een gedetailleerd overzicht geeft van de vooruitgang van het bedrijf ten opzichte van de belangrijkste milieu-, sociale en bestuursdoelstellingen in de loop van 2021.

"Naarmate we verdergaan met decarboniseren komt wereld op een keerpunt dat creativiteit en innovatie zal stimuleren", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO. "Ons ESG-rapport schetst hoe Darling Ingredients de toekomst blijft vernieuwen, herbestemmen en opnieuw uitvinden en samenwerkt met belanghebbenden om een betere wereld op te bouwen en bij te dragen aan een circulaire economie."

Opmerkelijke prestaties van 2021 die in het rapport worden belicht, zijn onder meer:

Oprichting van een ESG-comité binnen de raad van bestuur;

25 miljoen dollar geïnvesteerd in verbeteringen op het gebied van energie- en waterefficiëntie;

18% om de kortetermijndoelstelling van de onderneming inzake energie-intensiteit per productie-eenheid in de sector collageen/gelatine te bereiken;

Produceerde 1408 miljoen liter hernieuwbare diesel en ligt op schema om in 2022 meer dan 2840 miljoen liter te produceren;

De wereldwijde waterintensiteit met 1,8% verminderd, waardoor het bedrijf al voor 36% op weg is zijn doelstelling voor 2025 te halen; en

Ongeveer de helft van de Darling-faciliteiten in gebieden met watertekorten heeft 47% meer water aan het milieu teruggegeven dan het gebruikt.

Het rapport is afgestemd op de Global Reporting Initiative (GRI) Core Standard en brengt de voortgang van Darling Ingredients in kaart aan de hand van indicatoren die zijn gedefinieerd door de belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Voor het eerst schetst het rapport informatie die is afgestemd op de Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Over Darling

Darling Ingredients Inc. ( NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat voedselafval omzet in duurzame producten. Het bedrijf is een toonaangevende producent van duurzame energie. Darling Ingredients wordt gezien als een leider op het gebied van duurzaamheid, heeft meer dan 250 vestigingen in 17 landen en zet bijna 15% van de afvalstromen uit de wereldwijde vleesindustrie om in waardevolle producten, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, diermeel en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Kijk voor meer informatie op darlingii.com. Volg ons on LinkedIn.

