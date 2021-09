Darling Ingredients publicerar hållbarhetsrapport

Ett utvidgat avslöjande visar vägen mot ett cirkulärt fokus på vatten och energi med en ambitiös drivkraft mot noll utsläpp av växthusgaser

IRVING, Texas, 3 september, 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), lade idag upp företagets globala rapport om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) och belyste sina mål för klimatförändring till 2025 som är utformade för att möjliggöra tillväxt för företaget samtidigt som man förbättrar sin hållbarhet. Darlings globala strategi ligger i linje med målen i grundpelarna för företagens sociala ansvar med specifika hållbara utvecklingsmål så som detta definieras av FN:s Global Compact. Rapporten har publicerats på vårt företags webbplats på https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-report.

"Vi ser oss själva som en del av lösningen med vår cirkulära affärsmodell att förvandla världens jordbruksavfall till värdefulla, hållbara ingredienser, samtidigt som vi hjälper till att minska planetens koldioxid", sade Randall C. Stuewe, styrelseordförande och VD för Darling Ingredients. "Vi har ett ansvar för kommande generationer och våra klimatmål som vi identifierade idag kommer att hjälpa oss att säkra vägen dit, och förse oss med en ständig plattform att bygga vidare på under många år in i framtiden."

Företaget fortsätter att aktivt arbeta mot sina kortsiktiga globala mål att minska sin vatten- och energiförbrukning med fem procent från 2020 till 2025. Företaget ökar även sin produktion av förnybar energi betydligt, och förväntas under 2022 åstadkomma en ökning av produktionen med över 150 % jämfört med 2019. Den nya ESG-rapporten illustrerar initiativen för att åstadkomma de kortsiktiga målen och visar en planeringskarta för utveckling av de medel- och långsiktiga målen för att uppnå de ambitiösa mål för noll utsläpp av växthusgaser och hållbar vattenanvändning inom Darlings egen verksamhet, som definierats för 2050.

I jakten på dessa mål, kommer företagets ledning att säkerställa att dess handlingar är konsekventa med en ansvarsfull fördelning av kapital, åtagande kring de ekonomiska målen, och ett fortsatt värdeskapande för dess aktieägare. Företaget anser att man genom att åstadkomma sina hållbarhets- och verksamhetsmål kommer att förbättra sitt långsiktiga ekonomiska resultat och vinst, samtidigt som man bidrar till hållbarheten på vår planet.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är en världsledande producent av organiska ingredienser, och skapar en stor mängd hållbara protein- och fettprodukter samtidigt som man är en av de största producenterna av förnybar ren energi. Med verksamhet på fem kontinenter, samlar Darling in avfallsflöden från jordbruksindustrin, och förädlar dessa till specialingredienser, såsom hydrolyserat kollagen, ätbara fetter och foderfetter, djurprotein och -mjöl, plasma, ingredienser för husdjursfoder, råmaterial för bränsle och grön bioenergi. Darling Ingredients blev utnämnd till en av de 50 ledarna inom hållbarhet och klimat 2021. För att ta reda på mer, se Darling Ingredients: det grönaste företaget på planeten - 50 ledare inom hållbarhet och klimat (50climateleaders.com). Företaget säljer sina ingredienser i hela världen och arbetar för att förstärka vårt löfte om en bättre morgondag, genom att skapa produkttillämpningar inom hälsa, näringsämnen och bioenergi, samtidigt som vid optimerar våra tjänster för näringskedjan. Darling är en 50 % samarbetspartner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas största tillverkare av förnybar diesel, som för närvarande producerar cirka 1,1 miljarder liter förnybar diesel årligen och vars produkter minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 85 % jämfört med fossila bränslen. Besök företagets webbplats på http://www.darlingii.com, för mer information.

Friskrivningsklausul

En del av de påståenden som finns i detta pressmeddelande är framåtblickande påståenden. Dessa framåtblickande påståenden är baserade på våra nuvarande förväntningar och förutsägelser om framtida händelser och relaterar generellt till våra planer, mål och förväntningar kring utvecklingen av vår verksamhet. Även om ledningen anser att de planer och mål som speglas eller föreslås i dessa framåtblickande påståenden är rimliga, så innebär alla framåtblickande påståenden risker och osäkerheter, och framtida resultat kan skilja sig markant från de planer, mål och förväntningar som uttrycks i detta pressmeddelande.

För mer information:

Kontakperson för media

Melissa A. Gaither

VP, Global Communications & Sustainability

+1 (972) 281-4478

[email protected]

Kontaktperson för investerare

Jim Stark

VP, Investor Relations

+1 (972) 281-4823

[email protected]

Logotyp – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.