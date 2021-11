Darling Ingredients varumärke Rousselot Health valt för att stödja idrottare på vägen till de olympiska spelen - Paris 2024

IRVING, Texas, 23 november 2021 /PRNewswire/– Rousselot®, Darling Ingredients hälsovarumärke och den globala ledaren inom kollagenbaserade lösningar1, har nöjet att tillkännage sitt fortsatta samarbete med Papendal, olympiskt träningscenter och den största nationella anläggningen för idrott och utbildning på elitnivå (TeamNL Center) i Nederländerna. Rousselot och Papendal började 2015 att arbeta tillsammans på olika FoU-projekt inom näring för idrottare. Samarbetet utvecklades ytterligare under 2019, då Rousselot blev Papendals officiella leverantör av kollagenpeptider, vilket gav holländska idrottare näringsstöd av hög kvalitet. Förutom att fortsätta sitt samarbete kommer Rousselot även att förse Papendals olympiska och paralympiska idrottare med Peptan® när de förbereder sig för sommarspelen i Paris 2024. Peptan är företagets ledande serie av kollagenpeptidlösningar och är erkänt för att minska återhämtningstiden efter träning.2

"Vi är mycket glada över vårt fortsatta samarbete med Papendal, medan vi fortsätter att förnya våra kollagenpeptidprodukter för användning på deras exceptionella utbildningsanläggning i Nederländerna", säger Randall C. Stuewe, ordförande och vd för Darling Ingredients. "Vi är stolta över att kunna marknadsföra Peptan, Rousselots främsta utbud av kollagenlösningar som levererar högpresterande resultat till elitidrottare."

"I årtionden har vi arbetat på att upptäcka nya sätt att främja hälsa och välbefinnande med hjälp av våra högkvalitativa och vetenskapligt understödda ingredienser", kommenterar Gaetan Noiret, Global Director, Rousselot Health & Nutrition. "Tack vare vårt samarbete med Papendal kan vi ta detta åtagande till nästa nivå, med data från verkligheten om vilka fördelar Peptan kollagenpeptider erbjuder elitidrottare, samt potentiella tillämpningar på den bredare aktiva näringsmarknaden. Vi ser fram emot att främja denna anda av samarbete genom utbyte av expertkunskap, gemensamma marknadsföringsaktiviteter och långsiktig tillämpningsutveckling, samtidigt som vi stöder Papendals olympiska kandidater med våra förstklassiga kollagenlösningar."

Fokus på idrottares återhämtning

Tillkännagivandet av Rousselots fortsatta samarbete med Papendal kommer i en tid då intresset för återhämtningslösningar för idrottare är högre än någonsin bland forskare, professionella idrottare och allmänheten. Bioaktiva kollagenpeptidingredienser som Rousselots Peptan, har visat sig bidra till att minska muskelömhet, stödja muskelreparation och förkorta återhämtningstider, hjälpa idrottare att träna hårdare med färre raster i deras träningsscheman.3 Ökad medvetenhet om de prestandafördelar som kollageningredienser erbjuder driver stark tillväxt på marknaden för idrottsnäring. Mer än en tredjedel av konsumenter globalt som köper idrottstillskott gör det för att underlätta sin återhämtning.4 Samtidigt förväntas näringsprodukter som innehåller protein leverera en 9,7-procentig CAGR-tillväxt mellan 2020 och 2025.5

Bränsle för nästa generationens idrottsframgångar

Efter framgången med partnerskapet som ledde fram till OS i Tokyo 2020, kommer det utökade samarbetet innebära att Rousselot i nära samarbete med Papendals dietister och kockar utbildar idrottare – och allmänheten – om den centrala roll som kollagen spelar för att upprätthålla frisk benstomme, hud, friska muskler och leder.

"Från begynnelsen med ett FoU-samarbete, till vårt arbete idag med praktisk näringsvägledning, är vi glada över att se hur vi kan fortsätta att stödja våra idrottare och dietister genom vårt samarbete med Rousselot", säger dr Jeroen Wouters, Innovation Manager Sport & Nutrition vid Papendal. "Idrottare kommer att även fortsättningsvis erbjudas Peptan kollagenpeptider på vår restaurang Topsport i en rad olika format, däribland apelsinjuicedryck, pulvertillskott och en resedos för näring på språng. Här kan idrottare också delta i utbildningar som anordnas av våra dietister, med hjälp av de senaste insikterna från Rousselots näringsexperter, som ska hjälpa dem att bättre förstå den roll som rätt idrottskost spelar för att främja idrottprestationer."6

För att läsa mer om Peptan och dess potential som helt naturlig näring för idrottare, besök:

https://www.peptan.com/sports-nutrition/

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är en världsledande producent av organiska ingredienser, och skapar en stor mängd hållbara protein- och fettprodukter samtidigt som man är en av de största producenterna av förnybar ren energi. Med verksamhet på fem kontinenter, samlar Darling in avfallsflöden från jordbruksindustrin, och förädlar dessa till specialingredienser, såsom hydrolyserat kollagen, ätbara fetter och foderfetter, djurprotein och -mjöl, plasma, ingredienser för husdjursfoder, råmaterial för bränsle och grön bioenergi. Darling Ingredients blev utnämnd till en av de 50 ledarna inom hållbarhet och klimat 2021. För att ta reda på mer, se Darling Ingredients: det grönaste företaget på planeten - 50 ledare inom hållbarhet och klimat (50climateleaders.com). Företaget säljer sina ingredienser i hela världen och arbetar för att förstärka vårt löfte om en bättre morgondag, genom att skapa produkttillämpningar inom hälsa, näringsämnen och bioenergi, samtidigt som vid optimerar våra tjänster för näringskedjan. Darling är en 50 % samarbetspartner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas största tillverkare av förnybar diesel, vars produkter minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 85 % jämfört med fossila bränslen. Besök företagets webbplats på http://www.darlingii.com, för mer information.

Mer information: Darling Ingredients, Jim Stark, VP Investor Relations, Tel: +1 972 281 4823, mejl: [email protected]

Om Rousselot

Rousselot är världsledande inom kollagenbaserade lösningar för livsmedels-, hälso-och näringssektorerna samt biomedicinska och farmaceutiska sektorer.7 I samarbete med vår globala kundbas levererar vi avancerade ingrediensprodukter som möjliggör innovation, intresserar dagens konsumenter och bidrar till folkhälsan. Genom vår toppmoderna verksamhet, omfattande tekniska expertis och ständiga vetenskapliga forskning hjälper vi våra kunder att uppnå sina mål, skapa produkter i världsklass och "Reach further together". Rousselot är Darling Ingredients hälsovarumärke.

Mer information: Rousselot, Caroline Brochard-Garnier, Communications Director, Tel: +33 1 46 67 87 27, mejl: [email protected]

Olympiskt utbildningscenter Papendal

I skogarna i Veluwe, i utkanten av staden Arnhem, Nederländerna hittar du hemligheten med Papendal. Vårt vackra och dynamiska läge, omgivet av naturen, förenar idrottslig prestation och verksamhet på ett färgstarkt sätt. Alla kan prestera sitt allra bästa på en så unik plats! Och det kan även du. Vi stöttar dig gärna i detta. Genom att tänka tillsammans med dig, till exempel, eller genom att alltid finnas till din tjänst. Oavsett om det gäller att öka kunskapen under en kongress, utveckla en idrottstalang eller organisera ett evenemang. Tillsammans sätter vi ribban på rätt nivå så att du kan uppnå dina mål. Kraftfullt och som en sann entreprenör.

Ytterligare information: Papendal, Yordi Kathmann, Communications, Tel: +31 6 53 47 95 61, mejl: [email protected]

