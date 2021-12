Darling Ingredients wijzigt en breidt haar Senior Secured Credit Facility uit

De doorlopende kredietfaciliteit wordt verhoogd van $ 1,0 miljard naar $ 1,5 miljard en er wordt een termijnlening A van $ 400 miljoen toegevoegd (met een functie voor uitgestelde trekking) om de liquiditeit te vergroten voor verdere groei.

IRVING, Texas, 13 december 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) heeft vandaag aangekondigd dat het zijn Senior Secured Credit Facility heeft gewijzigd en uitgebreid. Het amendement verlengt de vervaldatum van de doorlopende kredietfaciliteit onder de kredietovereenkomst tot 9 december 2026 (wat ook de vervaldatum is voor de termijnlening A) en verhoogt de leencapaciteit onder de Senior Secured Credit Faciliteit tot $ 1,9 miljard, inclusief de $ 400 miljoen uitgestelde lening A.

"Voltooiing van de gewijzigde doorlopende kredietfaciliteit positioneert Darling om onze groeistrategie voort te zetten om onze wereldwijde voetafdruk van koolstofarme grondstoffen uit te breiden", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients. "We zijn blij met de solide relatie die we hebben met ons syndicaat van bankpartners en we danken hen voor hun voortdurende steun en het tonen van hun vertrouwen in ons bedrijf", voegt Stuewe eraan toe.

Naast het opwaarderen van de doorlopende kredietfaciliteit en het verlengen van de vervaldatum, verkrijgt de wijziging een leningtoezegging met uitgestelde looptijd en nieuwe termijnleningen voor een totale hoofdsom van maximaal $ 400 miljoen, die ter beschikking zullen worden gesteld aan de Vennootschap en een looptijd van 5 jaar hebben. Het amendement sluit zich ook aan bij Darling Ingredients Germany Holding GmbH en Darling Ingredients Belgium Holding BV, die elk indirecte dochterondernemingen zijn van de Vennootschap, en Garanten onder de Kredietovereenkomst, als "leners" onder de Kredietovereenkomst en actualiseert en wijzigt bepaalde andere voorwaarden en bepalingen van de Kredietovereenkomst, onder meer om alternatieve referentietarieven weer te geven op basis van het gedekte daggeldtarief voor leningen in Amerikaanse dollar, het gemiddelde van de daggeldindex voor leningen in pond sterling en de interbancaire aangeboden rente in euro voor leningen in eurodollars.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is een wereldleider op het gebied van de productie van organische ingrediënten, met een breed assortiment aan duurzame proteïne- en vetproducten, en bovendien een van de grootste producenten van schone hernieuwbare energie. Darling heeft vestigingen op vijf continenten en verzamelt afvalstromen afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie. Deze krijgen een nieuw doel als specialistische ingrediënten, zoals gehydrolyseerd collageen, vetten geschikt voor (dier)voeding, dierlijke proteïnen en melen, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeder, brandstof afkomstig van veevoeder en groene bio-energie. Darling Ingredients is in 2021 uitgeroepen tot een van de 50 leiders op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Meer informatie vindt u op Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Het bedrijf verkoopt zijn ingrediënten wereldwijd en werkt eraan om zijn belofte voor een betere toekomst waar te maken; Darling ontwikkelt producttoepassingen voor gebruik in de gezondheidsindustrie, als voedingsstoffen en bio-energie, en optimaliseert tevens zijn diensten voor de voedselketen. Darling is een 50% joint venture partner in Diamond Green Diesel (DGD), de grootste fabrikant van duurzame diesel van Noord-Amerika, wiens producten de uitstoot van broeikasgassen vergeleken met fossiele brandstoffen tot maximaal 85% verminderen. Meer informatie vindt u op de website van Darling op http://www.darlingii.com.

Safe Harbor-verklaring

Sommige uitspraken in dit persbericht zijn op de toekomst gerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en prognoses ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen en hebben betrekking op onze plannen, doelstellingen en verwachtingen voor de ontwikkeling van ons bedrijf. Hoewel de directie van mening is dat de plannen en doelstellingen die in deze toekomstgerichte uitspraken weerklinken of erdoor worden gesuggereerd redelijk zijn, hebben alle toekomstgerichte uitspraken te maken met risico's en onzekerheden; de daadwerkelijke toekomstige resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die in dit persbericht worden genoemd.

