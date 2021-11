Darling Ingredientsin Rousselot-terveystuotebrändi on valittu tukemaan urheilijoita matkalla vuoden 2024 Pariisin olympiakisoihin

IRVING, Texas, 23. marraskuuta 2021 /PRNewswire/ -- Rousselot®, Darling Ingredientsin terveystuotebrändi ja kollageenipohjaisten ratkaisujen1 maailmanlaajuinen johtaja, ilmoittaa ylpeänä jatkuvasta yhteistyöstään Papendalin kanssa. Papendal on olympialaisten valmennuskeskus ja Alankomaiden suurin valtakunnallinen eliittiurheilu ja -koulutuslaitos (TeamNL-keskus). Rousselot ja Papendal aloittivat yhteistyön urheiluravinteisiin liittyvissä T&K-projekteissa vuonna 2015. Yhteistyö kehittyi edelleen vuonna 2019, jolloin Rousselotista tuli Papendalin virallinen kollageeninpeptidien toimittaja tarjoten hollantilaisille urheilijoille laadukasta ravitsemuksellista tukea. Kumppanuuden jatkamisen lisäksi Rousselot toimittaa Papendalin olympialais- ja paralympialaisurheilijoille Peptania® heidän valmistautuessaan Pariisin 2024 kesäkisoihin. Peptan on yrityksen johtava kollageenipeptidiliuosten sarja, jonka on todettu lyhentävän harjoitusten jälkeistä palautumisaikaa.2

"Meillä on ilo jatkaa kumppanuuttamme Papendalin kanssa jatkaessamme kollageenipeptidituotteiden innovointia käytettäväksi heidän poikkeuksellisessa valmennuslaitoksessaan Alankomaissa", kertoo Randall C. Stuewe, Darlingin Ingredientsin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Olemme ylpeitä voidessamme mainostaa Peptania, Rousselotin ensiluokkaista valikoimaa kollageeniratkaisuja, jotka tuottavat tehokkaita tuloksia eliittiurheilijoille."

"Olemme jo vuosikymmeniä pyrkineet löytämään uusia tapoja tukea terveyttä ja hyvinvointia korkealaatuisilla ja tieteen tukemilla raaka-aineillamme", sanoo Gaetan Noiret, kansainvälinen johtaja, Rousselot health & Nutrition. "Yhteistyömme Papendalin kanssa on antanut meille mahdollisuuden viedä tämä sitoumus seuraavalle tasolle perustuen tietoihin Peptan-kollageenipeptidien käytännön eduista eliittiurheilijoille ja ja tarjota mahdollisia sovelluksilla laajemmilla kuntoiluravitsemusmarkkinoilla. Odotamme innolla pääsevämme edistämään tätä yhteistyöhenkeä jakamalla asiantuntijatietoutta, yhteismarkkinoinnilla ja pitkän tähtäimen sovelluskehityksellä samalla kun tuemme Papendalin olympialaisehdokkaita ensiluokkaisilla kollageeniratkaisuillamme."

Valokeilassa urheilun jälkeinen elpyminen

Ilmoitus Rousselotin yhteistyön jatkumisesta Papendalin kanssa osuu aikaan, jolloin kiinnostus urheilun palautumisratkaisuihin on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla tutkijoiden, ammattiurheilijoiden ja suuren yleisön keskuudessa. Bioaktiivisten kollageenipeptidiainesten, kuten Rousselotin Peptanin, on osoitettu auttavan vähentämään lihasten arkuutta, tukemaan lihasten korjautumista ja nopeuttamaan palautumisaikoja auttaen siten urheilijoita harjoittelemaan kovemmin ja vähentämään taukoja harjoitusaikatauluissaan.3 Lisääntynyt tietoisuus kollageeniainesten tarjoamista suorituskykyeduista tukee vahvaa kasvua urheiluravitsemusmarkkinoilla. Yli kolmannes kansainvälisistä kuluttajista, jotka ostavat urheilusuorituslisäravinteita, tekevät niin edistääkseen nopeaa palautumista.4 Samanaikaisesti proteiinia sisältävien ravintotuotteiden ennustetaan tarjoavan 9,7 %:n CAGR-kasvuteho vuosina 2020–2025.5

Seuraavan sukupolven urheilumenestyksen tukeminen

Tokion 2020 olympialaisia edeltäneen onnistuneen yhteistyön jälkeen Rousselot toimii laajennetussa yhteistyössä Papendalin ravitsemusterapeuttien ja kokkien kanssa kouluttaakseen urheilijoita ja suurta yleisöä kollageenin keskeisestä roolista terveiden luiden, ihon, lihasten ja nivelten ylläpitämisessä.

"Olemme innoissamme siitä, miten voimme jatkaa urheilijoidemme ja ravitsemusasiantuntijoidemme tukemista yhteistyössä Rousselotin kanssa." Jeroen Wouters, innovaatiojohtaja, Sport & Nutrition, Papendal. "Urheilijoille tarjotaan edelleen Peptanin kollageenipeptidejä Topsport-ravintolassamme useissa eri muodoissa, mukaan lukien appelsiinimehujuoma, jauhelisät ja matkakokoinen ravinneannos mukaan otettavaksi. Täällä urheilijat voivat osallistua myös ravitsemusasiantuntijoidemme järjestämiin koulutustilaisuuksiin, jotka perustuvat Rousselotin ravitsemusasiantuntijoiden uusimpiin tietoihin ja jotka auttavat heitä ymmärtämään paremmin asianmukaisen urheiluravitsemuksen roolin urheilun huippuosaamisen tukemisessa."6

Lisätietoja Peptanista ja sen potentiaalista täysin luonnollisena urheiluravitsemusratkaisuna löytyy osoitteesta

https://www.peptan.com/sports-nutrition/

Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on maailman johtava orgaanisten ainesten valmistaja, joka tuottaa lukuisia kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita. Se on samalla yksi suurimmista uusiutuvan energian tuottajista. Viidellä mantereella toimiva Darling kerää elintarvike- ja elintarviketeollisuuden jätevirtoja ja käyttää niitä uudelleen erikoisaineina, kuten hydrolysoituna kollageenina, syötävinä ja rehulaatuisina rasvoina, eläinproteiineina ja aterioina, plasmana, lemmikkieläinruokien ainesosina, polttoaineen raaka-aineina ja vihreänä bioenergiana. Darling Ingredients nimettiin yhdeksi maailman 50 johtavasta kestävän kehityksen ja ilmaston johtajasta vuonna 2021. Lisätietoja: Darling Ingredients: planeetan vihrein yritys - 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajaa (50climateleaders.com). Yritys myy aineksia ympäri maailman ja pyrkii vahvistamaan lupaustaan paremmasta huomisesta luomalla terveyteen, ravinteisiin ja bioenergiaan liittyviä tuotesovelluksia optimoiden samalla omia elintarvikeketjun palvelujaan. Darling on 50-prosenttinen yhteisyrityskumppani Diamond Green Dieselissä (DGD), joka on Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Sen tuotteet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisätietoja saa yrityksen sivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com.

Lisätietoja: Darling Ingredients, Jim Stark, varatoimitusjohtaja, sijoittajasuhteet, puh: +1 972 281 4823, sähköposti: [email protected]

Rousselot

Rousselot on maailman johtava kollageenipohjaisten ratkaisujen toimittaja elintarvike-, terveys- ja ravitsemus-, biolääke- ja lääkealalle.7 Yhteistyössä maailmanlaajuisen asiakaskuntamme kanssa tarjoamme edistyksellisiä ainesratkaisuja, jotka mahdollistavat innovaation, innostavat nykypäivän kuluttajia ja edistävät kansanterveyttä. Huippuluokan toimintojen, laajan teknisen asiantuntemuksen ja jatkuvan tieteellisen tutkimuksen myötä autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa, luomaan maailmanluokan tuotteita ja "pyrkimään eteenpäin yhdessä". Rousselot on Darling Ingredientsin terveystuotebrändi.

Lisätietoja: Rousselot, Caroline Brochard-Garnier, viestintäjohtaja, puh: +33 1 46 67 87 27, sähköposti: [email protected]

Olympialaisten valmennuskeskus Papendal

Alankomaista Arnhemin kaupungin laitamilta, Veluwen metsien kätköstä, voit löytää Papendalin salaisuuden. Kauniissa ja dynaamisessa luonnon ympäröimässä paikassamme yhdistyvät urheilun erinomaisuus ja liiketoiminta värikkäällä tavalla. Jokainen pystyy parhaimpaan suoritukseensa näin ainutlaatuisessa paikassa! Niin pystyt sinäkin. Tuemme sinua mielellämme tässä asiassa. Esimerkiksi ajattelemalla kanssasi tai olemalla aina valmiina palvelemaan sinua. Olipa sitten kyse tiedon lisäämisestä konferenssin aikana, urheilulahjakkuuden kehittämisestä tai tapahtuman järjestämisestä. Asetamme riman yhdessä oikealle tasolle, jotta voit saavuttaa tavoitteesi. Tehokkaasti ja todellisena yrittäjänä.

Lisätietoja: Papendal, Yordi Kathmann, viestintä, puh: +31 6 53 47 95 61, sähköposti: [email protected]

