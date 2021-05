DarwinHealth annonce une collaboration de recherche avec Bristol Myers Squibb en vue du lancement d'une initiative de recherche de nouveaux marqueurs de cancer

NEW YORK, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- DarwinHealth, une entreprise de biotechnologie établie à New York, a annoncé aujourd'hui l'amorce d'une collaboration en recherche scientifique avec la société Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY). La collaboration de recherche dans le cadre de l'initiative Novel Cancer Target Initiative (NCTI) implique l'utilisation d'algorithmes de méthode quantitative fondés sur des phénomènes biologiques, de bases de données exclusives et de technologies validées pour cerner et cibler de nouveaux marqueurs de cancer dans divers sous-groupe de tumeurs.

La méthodologie sous-jacente à l'initiative NCTI vise à se familiariser avec les mécanismes cruciaux liés à la dépendance oncogénique et à la survie des tumeurs au-delà des mutations génétiques. Pour favoriser la découverte de nouveaux marqueurs de cancer, DarwinHealth fournira à Bristol Myers Squibb des renseignements exclusifs provenant de ses bases de données internes sur les médicaments. Ces renseignements comprendront des analyses contextualisées de tumeurs provenant des régulateurs principaux des sous-groupes de tumeurs distincts, ainsi que des modulateurs directs en amont.

« La collaboration vise à cibler de nouveaux marqueurs de cancer très riches en information parmi un éventail de sous-groupes de tumeurs présélectionnés. Il s'agira d'identifier ces marqueurs qu'on retrouve souvent dans différents types de cancer, ce qui mènera à la conception et à l'élaboration de médicaments pouvant traiter plusieurs sous-groupes, a déclaré le Dr Gideon Bosker, PDG de DarwinHealth. Une fois identifiés et classés par ordre de priorité, ces marqueurs peuvent faire l'objet d'une validation expérimentale rigoureuse, ce qui permettra de faire avancer la création de médicaments pour une nouvelle génération de traitements contre le cancer, potentiellement mis au point par Bristol Myers Squibb. »

« Les nouveaux marqueurs de cancer seront sélectionnés et classés par ordre de priorité en fonction de leur rôle de régulateurs principaux ou de modulateurs directs en amont de régulateurs principaux, au sein du système de point de contrôle immunitaire d'une tumeur maligne humaine particulière », a expliqué le professeur Andrea Califano, président du Département de biologie des systèmes à l'Université Columbia, et cofondateur et président du conseil consultatif scientifique et médical de DarwinHealth. « Nous croyons que les renseignements sur les mécanismes – provenant des plateformes de précision de biologie des systèmes consacrées à l'oncologie –, tels qu'ils ont été fournis par DarwinHealth, peuvent considérablement accélérer l'élaboration de médicaments ciblant les dépendances non oncogènes qui sous-tendent et définissent les principales caractéristiques du cancer. »

L'entente de collaboration dans le cadre de l'initiative NCTI représente un prolongement important et un levier scientifique du partenariat actuel sur plusieurs années de la Compound-2-Clinic (C2C) avec Celgene, entamé le 28 août 2019. La collaboration vise à évaluer, à caractériser et à établir les priorités en vue des phases de développement clinique et de validation expérimentale liées à la bioactivité oncologique d'un répertoire prédéterminé de composés de Bristol Myers Squibb.

À l'occasion de cette collaboration, DarwinHealth recevra un paiement initial et pourrait en recevoir d'autres au fil des phases de développement et de commercialisation.

À propos de DarwinHealth

DarwinHealth : Precision Therapeutics for Cancer Medicine est une société axée sur les biotechnologies, « Frontiers of Cancer », co-fondée par le PDG Gideon Bosker, MD, ainsi que par le professeur Andrea Califano qui est aussi professeur de biologie des systèmes chimiques au Clyde and Helen Wu Center for Molecular Cardiology et président du département de biologie des systèmes de l'Université Columbia. La technologie de l'entreprise a été mise au point par le laboratoire Califano au cours des 14 dernières années et peut être utilisée exclusivement sous la licence de l'Université Columbia.

DarwinHealth utilise des algorithmes brevetés de biologie des systèmes pour attribuer à presque tous les patients atteints de cancer des médicaments et des combinaisons de médicaments qui sont les plus susceptibles de produire les meilleurs résultats en matière de traitement. « À l'inverse, ces mêmes algorithmes peuvent également attribuer en priorité des médicaments de recherche et des combinaisons de composés dont le potentiel est inconnu par rapport à un spectre complet de cancers humains et à de nouveaux marqueurs de cancer, a précisé le Dr Bosker. Une telle capacité rend ces algorithmes inestimables pour les sociétés pharmaceutiques qui cherchent à la fois à optimiser leurs pipelines de composés et leur système d'attribution de médicaments ciblant des tumeurs précises, ainsi qu'à découvrir de nouveaux marqueurs pour pouvoir traiter le cancer sur le plan mécanique. »

La mission de DarwinHealth est de déployer de nouvelles technologies ancrées dans la biologie des systèmes pour améliorer les résultats cliniques du traitement du cancer. Sa technologie de base, l'algorithme VIPER, peut identifier des modules étroitement liés de protéines régulatrices principales qui représentent une nouvelle classe de cibles thérapeutiques actionnables dans le cancer. La méthodologie est appliquée selon deux axes complémentaires : Premièrement, les technologies de DarwinHealth soutiennent l'identification et la validation systématiques de cibles thérapeutiques à un stade plus fondamental et plus profond de la logique de régulation de la cellule cancéreuse. Cela permet à l'entreprise et à ses partenaires scientifiques de mettre à profit les solutions de traitements de prochaine génération selon les dépendances et les mécanismes tumoraux fondamentaux et plus universels. Deuxièmement, du point de vue du développement et de la découverte de médicaments, ces mêmes technologies sont capables d'identifier de nouveaux marqueurs potentiellement thérapeutiques en se basant sur des régulateurs principaux et des modulateurs en amont de ces marqueurs. C'est là que l'approche oncotecturale de DarwinHealth, qui met l'accent sur l'élucidation et le ciblage des points de contrôle des tumeurs, apporte ses solutions les plus importantes et repositionne les feuilles de route pour faire progresser la découverte de médicaments et de thérapies contre le cancer, qui sont axés sur la précision.

Les méthodes brevetées, basées sur la médecine de précision, employées par DarwinHealth sont soutenues par un vaste ensemble de publications scientifiques rédigées par les dirigeants scientifiques de l'entreprise, dont le directeur scientifique de, Mariano Alvarez, qui a co-développé l'infrastructure informatique critique de l'entreprise. Ces stratégies exclusives tirent parti de la capacité de rétro-ingénierie et d'analyse de la logique de régulation et de signalisation de la cellule cancéreuse à l'échelle du génome, en intégrant des données provenant d'essais in silico, in vitro, et in vivo. Il s'agit d'une plateforme de caractérisation et de découverte de médicaments totalement intégrée, conçue pour élucider, accélérer et valider des trajectoires de développement précises pour les actifs pharmaceutiques, afin que leur plein potentiel clinique et commercial puisse être réalisé. Pour en savoir plus, consultez le site : www.DarwinHealth.com .

