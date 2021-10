DarwinHealth annonce une collaboration scientifique avec Prelude Therapeutics afin de développer de nouveaux biomarqueurs pour de multiples candidats en oncologie

NEW YORK, 14 octobre 2021 /PRNewswire/ -- DarwinHealth, Inc. a annoncé aujourd'hui une collaboration de recherche scientifique utilisant ses stratégies d'enrichissement en biomarqueurs pour les essais (plateforme BEST) afin de trouver de nouveaux biomarqueurs pour guider les trajectoires translationnelles de plusieurs molécules oncologiques développées par Prelude Therapeutics.

Dans le cadre de cette collaboration, DarwinHealth utilisera ses algorithmes exclusifs, quantitatifs et basés sur la biologie des systèmes, ses technologies approuvées par la CLIA et ses approches validées axées sur les protéines du régulateur principal (MR) et les points de contrôle des tumeurs pour identifier de nouveaux biomarqueurs basés sur les protéines qui ajouteront une précision significative à la sélection de la cohorte de patients pour les essais cliniques qui seront menés à la discrétion de Prelude dans les tumeurs hématologiques et solides.

« L'objectif de cette collaboration axée sur les biomarqueurs », a expliqué le professeur Andrea Califano, titulaire de la chaire Clyde et Helen Wu, président du département de biologie systémique de l'université Columbia et cofondateur de DarwinHealth, « est d'évaluer et de caractériser les mécanismes d'action globaux et spécifiques aux tumeurs des molécules du pipeline de Prelude afin d'identifier de nouveaux biomarqueurs susceptibles d'associer ces agents à des cohortes de patients réactifs. De plus, la collaboration permettra de caractériser mécaniquement les opportunités thérapeutiques potentielles pour les molécules du pipeline de Prelude ciblant diverses voies oncogènes dans plusieurs hémopathies malignes et sous-types de tumeurs solides, telles que sélectionnées par Prelude Therapeutics. L'étude s'appuiera sur l'algorithme VIPER pour caractériser l'activité de ces divers composés contre les modules protéiques (points de contrôle des tumeurs) clés du régulateur principal (MR) nécessaires à la viabilité des tumeurs spécifiques à un sous-type. »

« L'initiative BEST fournira des informations précises et exploitables sur les composés et les tumeurs afin d'évaluer le potentiel des molécules du pipeline de Prelude à inverser l'activité des points de contrôle tumoraux spécifiques à un sous-type », explique le Dr Mariano Alvarez, directeur scientifique de DarwinHealth. « L'objectif de ces études est de générer une gamme d'alignements de composés/sous-type de tumeur/biomarqueurs validés qui représentent des feuilles de route fondées sur des preuves et des mécanismes pour le développement de biomarqueurs et la sélection de patients afin de potentiellement accélérer les études cliniques. »

Dans le cadre de l'initiative BEST, DarwinHealth fournira une lecture complète de la valeur clinique potentielle de certaines molécules du pipeline Prelude dans un éventail de types de tumeurs. Grâce à la modélisation quantitative et aux voies translationnelles centrées sur les biomarqueurs, DarwinHealth contribuera également à la conception d'études de validation in vivo afin de tirer parti d'opportunités clés qui pourraient ne pas être apparentes avec les technologies conventionnelles.

« La collaboration avec BEST répond à l'un des besoins critiques non satisfaits des espaces biotechnologiques et biopharmaceutiques axés sur la découverte de médicaments contre le cancer, à savoir le développement de biomarqueurs hautement prédictifs de la réponse clinique à des composés, dont l'efficacité finale peut être le résultat d'une gamme incomplètement déchiffrable d'effets médicamenteux à la fois sur et hors cible, dirigés vers de multiples cibles des programmes de régulation qui sous-tendent les dépendances au cancer » a noté le Dr Gideon Bosker, PDG et cofondateur de DarwinHealth. « Ces incertitudes se prêtent à l'extension du concept de biomarqueur au-delà de la cible primaire (c'est-à-dire de haute affinité) d'un médicament, à des classificateurs multiprotéiques identifiés par nos méthodologies computationnelles et expérimentales intégratives. »

Notamment, de nouveaux classificateurs multiprotéiques identifiés par la plateforme BEST ont déjà été signalés par DarwinHealth pour le myélome multiple (N Engl J Med 2019;381:727-38. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903455 ) et le lymphome diffus à grandes cellules B (DBLC) (British Journal of Haematology ; 02 août 2021, https://doi.org/10.1111/bjh.17730).

Ces technologies conviennent parfaitement à l'identification d'alignements mécanistiques entre les candidats médicaments et les patients atteints de cancer, sur la base de la capacité des médicaments à inactiver les protéines MR spécifiques au patient qui sont nécessaires au maintien de l'état tumoral. Il est important de noter que ces découvertes peuvent être rapidement transformées en tests cliniques de précision sur l'homme, basés sur des biomarqueurs, et en développement commercial.

À propos de DarwinHealth, Inc.

DarwinHealth : Precision Therapeutics for Cancer Medicine est une société axée sur les biotechnologies, « Frontiers of Cancer », co-fondée par le PDG Gideon Bosker, MD, ainsi que par le professeur Andrea Califano qui est aussi professeur de biologie des systèmes chimiques au Clyde and Helen Wu Center for Molecular Cardiology et président du département de biologie des systèmes de l'Université Columbia. La technologie de l'entreprise a été mise au point par le laboratoire Califano au cours des 14 dernières années et peut être utilisée exclusivement sous la licence de l'Université Columbia. La technologie DarwinHealth a été développée pour identifier des alignements mécanistiques et orientés vers les biomarqueurs au niveau protéomique entre de petites molécules et des sous-types de tumeurs spécifiques/des cohortes de patients. Elle est donc positionnée pour accélérer le développement de pipelines oncologiques, tant pour les petites molécules que pour les voies de développement basées sur l'immuno-oncologie.

DarwinHealth utilise des algorithmes brevetés de biologie des systèmes pour attribuer à presque tous les patients atteints de cancer des médicaments et des combinaisons de médicaments qui sont les plus susceptibles de produire les meilleurs résultats en matière de traitement. « À l'inverse, ces mêmes algorithmes peuvent également attribuer en priorité des médicaments de recherche et des combinaisons de composés dont le potentiel est inconnu par rapport à un spectre complet de cancers humains et à de nouveaux marqueurs de cancer, a précisé le Dr Bosker. Une telle capacité rend ces algorithmes inestimables pour les sociétés pharmaceutiques qui cherchent à la fois à optimiser leurs pipelines de composés et leur système d'attribution de médicaments ciblant des tumeurs précises, ainsi qu'à découvrir de nouveaux marqueurs pour pouvoir traiter le cancer sur le plan mécanique. »

La mission de DarwinHealth est de déployer de nouvelles technologies ancrées dans la biologie des systèmes pour améliorer les résultats cliniques du traitement du cancer. Sa technologie de base, l'algorithme VIPER, peut identifier des modules étroitement liés de protéines régulatrices principales qui représentent une nouvelle classe de cibles thérapeutiques actionnables dans le cancer. La méthodologie est appliquée selon deux axes complémentaires : Premièrement, les technologies de DarwinHealth soutiennent l'identification et la validation systématiques de cibles thérapeutiques à un stade plus fondamental et plus profond de la logique de régulation de la cellule cancéreuse. Cela permet à l'entreprise et à ses partenaires scientifiques de mettre à profit les solutions de traitements de prochaine génération selon les dépendances et les mécanismes tumoraux fondamentaux et plus universels. Deuxièmement, du point de vue du développement et de la découverte de médicaments, ces mêmes technologies sont capables d'identifier de nouveaux marqueurs potentiellement thérapeutiques en se basant sur des régulateurs principaux et des modulateurs en amont de ces marqueurs. C'est là que l'approche oncotecturale de DarwinHealth, qui met l'accent sur l'élucidation et le ciblage des points de contrôle des tumeurs, apporte ses solutions les plus importantes et repositionne les feuilles de route pour faire progresser la découverte de médicaments et de thérapies contre le cancer, qui sont axés sur la précision.

Les méthodes brevetées, basées sur la médecine de précision, employées par DarwinHealth sont soutenues par un vaste ensemble de publications scientifiques rédigées par les dirigeants scientifiques de l'entreprise, dont le directeur scientifique de, Mariano Alvarez, qui a co-développé l'infrastructure informatique critique de l'entreprise. Ces stratégies exclusives s'appuient sur la capacité d'ingénierie inverse et d'analyse de la logique de régulation et de signalisation de la cellule cancéreuse à l'échelle du génome, en intégrant des données provenant d'essais in silico, in vitro et in vivo Il s'agit d'une plateforme de caractérisation et de découverte de médicaments totalement intégrée, conçue pour élucider, accélérer et valider des trajectoires de développement précises pour les actifs pharmaceutiques, afin que leur plein potentiel clinique et commercial puisse être réalisé. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.DarwinHealth.com.

À propos de Prelude Therapeutics

Prelude Therapeutics est une société d'oncologie de précision en phase clinique qui développe des candidats médicaments innovants ciblant les voies des cellules cancéreuses critiques. Les principaux produits candidats de la société sont conçus pour être des inhibiteurs oraux, puissants et sélectifs de PRMT5. Le premier candidat clinique de Prelude, PRT543, est en phase 1 de développement pour les tumeurs solides avancées et certaines tumeurs malignes myéloïdes. Prelude fait également progresser le PRT811, un second inhibiteur de PRMT5 optimisé pour une exposition cérébrale élevée, dans un essai clinique de phase 1 incluant le glioblastome multiforme (GBM). Le pipeline de la société comprend également son troisième candidat clinique, PRT1419, un inhibiteur de MCL1 disponible par voie orale en phase 1 de développement pour les patients atteints d'hémopathies malignes récidivantes/réfractaires, et ses deux candidats précliniques les plus avancés, PRT2527, un inhibiteur de CDK9, et PRT-SCA2, un dégradeur de la protéine SMARCA2.

Prelude Therapeutics - Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, les activités prévues de découverte, de développement préclinique et clinique, le calendrier de disponibilité et d'annonce des résultats cliniques, le calendrier de la partie d'expansion de son essai clinique de phase 1 pour PRT543 et PRT811, le calendrier des activités liées à l'D pour PRT2527 et les avantages potentiels des produits candidats et de la plateforme de la société. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations qui pourraient être considérées comme des déclarations prospectives. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut garantir les événements, résultats, actions, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs, et le calendrier et les résultats du développement de la biotechnologie et l'approbation réglementaire potentielle sont intrinsèquement incertains. Les déclaration prospectives sont sujettes à des risques et des incertitudes pouvant provoquer un changement important des activités ou des résultats de la société par rapport à ceux présentés dans les déclarations prospectives, y compris les risques et les incertitudes en lien avec la capacité de la société à faire avancer ses produits candidats, la réception et le calendrier de potentielles désignations réglementaires, les approbations et la commercialisation des produits candidats, l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les affaires de la société, les sites d'essais cliniques, la chaîne d'approvisionnement et les installations de fabrications, la capacité de la société à maintenir et à reconnaître les avantages de certaines désignations reçues par les produits candidats, le calendrier et les résultats des essais précliniques et cliniques, la capacité de la société à financer les activités de développement et à atteindre les objectifs de développement, la capacité de la société à protéger la propriété intellectuelle, et d'autres risques et incertitudes décrits sous la rubrique « Facteurs de risque »ans les documents que la société dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué.

