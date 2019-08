DarwinHealth annonce une collaboration scientifique composé à clinique (C2C) avec Celgene pour le développement d'une plateforme de découverte biologique des systèmes quantitatifs de caractérisation de composés oncologiques de Celgene

NEW YORK, 30 août 2019 /PRNewswire/ -- DarwinHealth a annoncé aujourd'hui une collaboration de recherche scientifique pluriannuelle avec Celgene Corporation (« Celgene ») pour utiliser des algorithmes biologiques de systèmes quantitatifs, des technologies qui sous-tendent également les tests de diagnostic en oncologie approuvés par la CLIA de l'État de New York ainsi que de nouvelles approches validées et axées sur les traitements ciblant les points de contrôle tumoraux pour soutenir les efforts de développement clinique de certains composés spécifiques de Celgene.

La collaboration de recherche, l'initiative C2C (composé à clinique), déploiera la plateforme exclusive d'appariement de points de contrôle tumoraux/composé spécifique au sous-type de tumeur de DarwinHealth, basée sur les algorithmes VIPER, OncoMatch et OncoTreat, ainsi que sur sa plateforme à haut débit de découverte de perturbations médicamenteuses et de Plate-Seq (séquence de plaques) pour analyser les effets de certains composés spécifiques.

« Le but de cette collaboration passionnante », explique le professeur Andrea Califano, professeur et président du Clyde et Helen Wu, département de biologie systémique de l'Université Columbia et cofondateur de DarwinHealth, « est d'évaluer, de caractériser et de prioriser la bioactivité oncologique de certains composés, en utilisant notre cadre algorithmique afin d'identifier leur mécanisme d'action (MOA) sur les protéines de régulation principale (MR), comprenant les points de contrôle tumoraux de certains sous-types tumoraux visés par cette collaboration. »

DarwinHealth fournira, dans le cadre de l'initiative C2C, une lecture complète de la valeur clinique potentielle de certains composés dans un contexte spécifique aux tissus cancéreux, y compris son mécanisme d'action à l'échelle du génome et ses biomarqueurs de sensibilité et de résistance spécifiques des tumeurs. Grâce à la modélisation quantitative, il est possible de prédire la trajectoire de développement des traitements potentiels dans le but de permettre une conception plus efficace des essais cliniques de Celgene.

« C2C promet d'être l'une de nos collaborations scientifiques les plus fructueuses et les plus fondamentales », a déclaré Gideon Bosker, PDG, M.D. et cofondateur de DarwinHealth. « Notre objectif, en étroite collaboration avec les scientifiques de Celgene, est de définir la gamme complète des sous-types de tumeurs (dont plusieurs sont totalement inattendus) dans lesquels des composés spécifiques de Celgene présentent une activité antitumorale qui peut être validée cliniquement. L'identification des alignements de biomarqueurs et de points de contrôle tumoraux et des composés est la pierre angulaire de notre technologie et, par conséquent, cette collaboration est particulièrement bien adaptée pour exploiter nos capacités dans le domaine de la découverte de médicaments contre le cancer. » Cette collaboration pourrait permettre à Celgene de faire mûrir rapidement des composés en vue d'essais cliniques chez l'humain et du développement commercial.

« Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de DarwinHealth qui est doté de méthodologies quantitatives centrées sur les mécanismes commençant à révolutionner l'approche de la découverte de médicaments contre le cancer », a déclaré Rupert Vessey, président, recherche et développement précoce pour Celgene Corporation. « Nous pensons que ces connaissances axées sur les mécanismes, pourraient favoriser, en utilisant les plateformes de biologie systémique de précision en oncologie de DarwinHealth, une accélération de la vitesse et des chances de succès en offrant les meilleures options thérapeutiques aux patients atteints de cancer. »

À propos de DarwinHealth

DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine est une société axée sur la technologie et les « frontières du cancer », cofondées par le PDG Gideon Bosker, M.D., et le professeur Andrea Califano, Clyde et Helen Wu, professeur de biologie des systèmes chimiques et département de biologie systémique à l'Université Columbia. La technologie de la société a été mise au point par le laboratoire Califano au cours des 14 dernières années et fait l'objet d'une licence exclusive de l'Université Columbia.

DarwinHealth utilise des algorithmes exclusifs de biologie systémique pour combiner pratiquement tous les patients atteints de cancer avec les médicaments et les combinaisons de médicaments qui sont les plus susceptibles de produire un résultat thérapeutique réussi. « Inversement, ces mêmes algorithmes peuvent aussi donner la priorité à des médicaments expérimentaux et à des combinaisons de composés, dont le potentiel est inconnu, contre un éventail complet de tumeurs malignes humaines, ainsi qu'à de nouvelles cibles cancéreuses », explique le Dr Bosker, « ce qui les rend précieux pour les sociétés pharmaceutiques qui cherchent à optimiser leur portefeuille de composés et à découvrir de nouvelles cibles cancéreuses mécaniquement exploitables et des alignements de composés et de tumeurs. »

La mission de DarwinHealth est de déployer de nouvelles technologies ancrées dans la biologie systémique pour améliorer les résultats cliniques du traitement du cancer. Sa technologie de base, l'algorithme VIPER, permet d'identifier des modules étroitement liés de protéines de régulation principale qui représentent une nouvelle classe de cibles thérapeutiques exploitables contre le cancer. La méthodologie est appliquée selon deux axes complémentaires : Premièrement, les technologies de DarwinHealth soutiennent l'identification et la validation systématiques de cibles médicamenteuses à un état plus fondamental et plus profond de la logique de régulation des cellules cancéreuses, et ce, afin que nous et nos partenaires scientifiques puissions exploiter les possibilités d'action de la prochaine génération en se basant sur des dépendances et des mécanismes de tumeur fondamentaux et plus universels. Deuxièmement, du point de vue du développement et de la découverte de médicaments, les mêmes technologies capables d'identifier de nouvelles cibles potentiellement médicamenteuses à partir des régulateurs principaux et des modulateurs en amont de ces cibles. C'est là que l'approche d'oncologie architecturale (oncotecturale) de DarwinHealth, qui met l'accent sur l'élucidation et le ciblage des points de contrôle tumoraux, apporte ses solutions les plus importantes et repositionne les feuilles de route pour faire progresser la découverte de médicaments et de thérapies contre le cancer axés sur la précision.

Les méthodes exclusives et de précision basées sur la médecine employées par DarwinHealth sont soutenues par une documentation scientifique abondante rédigée par ses dirigeants scientifiques, dont le directeur scientifique de DarwinHealth, Mariano Alvarez, PhD, qui a codéveloppé l'infrastructure informatique critique de la société. Ces stratégies exclusives tirent parti de la capacité d'ingénierie inverse et d'analyse de la logique de régulation et de signalisation des cellules cancéreuses à l'échelle du génome, en intégrant des données provenant d'essais in silico, in vitro et in vivo (en silice, en éprouvette et en vie, respectivement). Cela offre une plateforme entièrement intégrée de caractérisation et de découverte de médicaments conçue pour élucider, accélérer et valider des trajectoires de développement précises pour les actifs pharmaceutiques afin que leur plein potentiel clinique et commercial puisse être réalisé. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.DarwinHealth.com

Related Links

http://www.darwinhealth.com



SOURCE DarwinHealth