DarwinHealth anuncia colaboración científica con Prelude Therapeutics para desarrollar nuevos biomarcadores para múltiples candidatos oncológicos

NUEVA YORK, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- DarwinHealth, Inc. anunció hoy una colaboración en investigación científica que utiliza sus Estrategias de enriquecimiento de biomarcadores para ensayos (la plataforma BEST, por sus siglas en inglés) para dilucidar biomarcadores novedosos a fin de guiar trayectorias traslacionales para múltiples moléculas oncológicas que están siendo desarrolladas por Prelude Therapeutics.

En el marco de la colaboración, DarwinHealth utilizará sus algoritmos patentados, cuantitativos y basados en biología de sistemas, tecnologías aprobadas por CLIA y enfoques validados centrados en proteínas del Regulador Maestro (RM) y puntos de control de tumores para identificar nuevos biomarcadores basados en proteínas que añadirán una precisión significativa a la selección de cohortes de pacientes para ensayos clínicos que se realizarán a criterio de Prelude tanto para tumores hematológicos como sólidos.

"El objetivo de esta colaboración enfocada en los biomarcadores", explicó Andrea Califano, profesor de Clyde and Helen Wu y presidente del Departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Columbia y cofundador de DarwinHealth, "es evaluar y caracterizar los mecanismos de acción generales y específicos para tumores de las moléculas en desarrollo de Prelude en un intento de identificar nuevos biomarcadores que puedan alinear a estos agentes con cohortes de pacientes receptivos. Además, la colaboración caracterizará de forma mecanística las oportunidades terapéuticas potenciales para las moléculas en desarrollo de Prelude dirigidas a varias vías oncogénicas a través de múltiples neoplasias hematológicas y subtipos de tumores sólidos, según la selección de Prelude Therapeutics. El estudio aprovechará el algoritmo VIPER para caracterizar la actividad de estos diversos compuestos contra los módulos clave de proteínas del Regulador Maestro (RM) (puntos de control de tumores) necesarios para la viabilidad de tumores de subtipo específico".

"La iniciativa BEST proporcionará información específica, precisa y factible, sobre compuestos y tumores para evaluar el potencial de las moléculas en desarrollo de Prelude para invertir la actividad del punto de control de tumores de subtipo específico", explicó el Dr. Mariano Álvarez, director científico de DarwinHealth. "El propósito de estos estudios es generar una serie de alineaciones entre compuestos, tumores y biomarcadores validados que representen hojas de ruta basadas en evidencias y mecanismos para el desarrollo de biomarcadores y la selección de pacientes para acelerar potencialmente los estudios clínicos".

Como parte de la iniciativa BEST, DarwinHealth presentará un indicador integral del valor clínico potencial de determinadas moléculas en desarrollo de Prelude para un espectro de tipos de tumores. A través del modelado cuantitativo y las trayectorias traslacionales centradas en biomarcadores, DarwinHealth también ayudará en el diseño de estudios de validación in vivo para aprovechar oportunidades clave que pueden no ser evidentes utilizando tecnologías convencionales.

"La colaboración BEST aborda una de las necesidades críticas insatisfechas de los espacios biofarmacéuticos y biotecnológicos enfocados en el descubrimiento de fármacos para el cáncer, como es la de desarrollar biomarcadores altamente predictivos de la respuesta clínica a compuestos cuya efectividad máxima puede ser resultado de una serie no descifrable por completo de los efectos farmacológicos tanto dentro como fuera de objetivo, dirigidos a múltiples objetivos de los programas normativos subyacentes a las dependencias del cáncer", señaló el Dr. Gideon Bosker, director ejecutivo y cofundador de DarwinHealth. "Estas incertidumbres se prestan para extender el concepto del biomarcador más allá del objetivo primario de un fármaco (p. ej., alta afinidad) a clasificadores multiproteicos identificados por nuestras metodologías integradoras informáticas y experimentales".

En particular, los nuevos clasificadores multiproteicos identificados por la plataforma BEST ya antes habían sido reportados por DarwinHealth para el mieloma múltiple (N Engl J Med 2019; 381: 727-38). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903455) y DLBCL (British Journal of Haematology; 2 de agosto de 2021, https://doi.org/10.1111/bjh.17730).

Estas tecnologías son ideales para identificar los alineamientos mecanísticos entre candidatos a fármacos y pacientes con cáncer en función de la capacidad de los fármacos para inactivar las proteínas de RM específicas del paciente que son necesarias para el mantenimiento del estado tumoral. Cabe destacar que estos descubrimientos pueden madurarse con rapidez gracias a la precisión, las pruebas clínicas en humanos impulsadas por biomarcadores y el desarrollo comercial.

Acerca de DarwinHealth, Inc.

DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine es una empresa de enfoque tecnológico que trabaja en "las fronteras del cáncer", cofundada por el Dr. Gideon Bosker, director ejecutivo y el Prof. Andrea Califano, docente de Biología de Sistemas Químicos en Clyde and Helen Wu y presidente del Departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Columbia. La tecnología de la compañía se desarrolló en el laboratorio de Califano durante los últimos 14 años y cuenta con licencia exclusiva de la Universidad de Columbia. La tecnología DarwinHealth se desarrolló para identificar alineaciones mecanísticas a nivel proteómico dirigidas por biomarcadores, factibles y con frecuencia no anticipadas, entre pequeñas moléculas y subtipos/cohortes de pacientes de tumores específicos y, por lo tanto, posicionadas para acelerar desarrollos oncológicos, tanto para moléculas pequeñas como para vías de desarrollo basadas en inmunooncología.

DarwinHealth utiliza algoritmos de biología de sistemas patentados para conectar prácticamente cualquier paciente con cáncer con los fármacos y las combinaciones de estos que tengan mejores posibilidades de producir un resultado exitoso en el tratamiento. "Por otro lado, estos mismos algoritmos también pueden priorizar fármacos de investigación y combinaciones compuestas con potencial desconocido contra un espectro completo de neoplasias humanas, así como nuevos blancos de cáncer", explicó el Dr. Bosker, "lo que los hace invaluables para las empresas farmacéuticas que buscan optimizar sus canales de compuestos y descubrir blancos de cáncer novedosos y viables desde el punto de vista empírico, y relaciones entre tumores compuestos".

La declaración de la misión de DarwinHealth es implementar tecnologías novedosas arraigadas en la biología de los sistemas para mejorar los resultados clínicos en el tratamiento del cáncer. Su tecnología central, el algoritmo VIPER, puede identificar módulos de proteínas maestras reguladoras estrechamente entrelazados, que representan una nueva categoría de objetivos terapéuticos factibles para el cáncer. La metodología se aplica en dos ejes complementarios: primero, las tecnologías de DarwinHealth apoyan la identificación sistemática y la validación de objetivos receptores de fármacos siguiendo la lógica reguladora de las células cancerosas a un nivel más fundamental y profundo, lo que permite que, junto con nuestros socios científicos, podamos aprovechar la factibilidad de última generación con base en dependencias y mecanismos fundamentales y más universales de los tumores. En segundo lugar, y desde la perspectiva del desarrollo y descubrimiento de medicamentos, esas mismas tecnologías pueden identificar blancos novedosos que respondan potencialmente a fármacos basados en reguladores maestros y moduladores anteriores de esos blancos. Aquí es donde el enfoque la estructura de los tumores de DarwinHealth, con su énfasis en elucidar y focalizar los puntos de control de tumores, ofrece sus soluciones más importantes y de reposicionamiento de hojas de ruta para avanzar en el descubrimiento de fármacos de precisión para el tratamiento y terapias centradas en el cáncer.

Los métodos de propiedad exclusiva basados en la medicina de precisión que emplea DarwinHealth están respaldados por un extenso conjunto de literatura científica escrita por su liderazgo científico, que incluye al director de seguridad de DarwinHealth, Mariano Álvarez, PhD, quien codesarrolló la infraestructura computacional crítica de la empresa. Estas estrategias de propiedad exclusiva aprovechan la capacidad de la ingeniería inversa y del análisis de la lógica de regulación y señalización genómica de las células cancerosas mediante la integración de datos de ensayos in silico, in vitro e in vivo. Esto ofrece una plataforma totalmente integrada de caracterización y descubrimiento de fármacos diseñada para elucidar, acelerar y validar trayectorias de desarrollo precisas para activos farmacéuticos, de modo que se pueda alcanzar todo su potencial clínico y comercial. Para obtener más información, visite: www.DarwinHealth.com.

Acerca de Prelude Therapeutics

Prelude Therapeutics es una empresa de oncología de precisión en etapa clínica que desarrolla candidatos de fármacos innovadores dirigidos a vías celulares críticas para el cáncer. Los principales candidatos a productos de la compañía están diseñados para ser inhibidores orales, potentes y selectivos de PRMT5. El primer candidato clínico de Prelude, PRT543, se encuentra en fase 1 de desarrollo para tumores sólidos avanzados y neoplasias mieloides específicas. Prelude también está avanzando en el desarrollo de PRT811, un segundo inhibidor de PRMT5 optimizado para una alta exposición cerebral, actualmente en ensayo clínico de fase 1 que incluye el glioblastoma multiforme (GBM). El proceso de desarrollo de la compañía también incluye a su tercer candidato clínico, PRT1419, un inhibidor de MCL1 por vía oral en fase 1 para pacientes con neoplasias hematológicas recidivantes/refractarias, así como sus dos candidatos preclínicos más avanzados: PRT2527, un inhibidor de CDK9; y PRT-SCA2, un degradador de la proteína SMARCA2.

Advertencia de Prelude Therapeutics con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 que incluyen, entre otras, descubrimientos anticipados, actividades de desarrollo preclínicas y clínicas, el cronograma de disponibilidad y de los anuncios de resultados clínicos, el cronograma de la porción de expansión para su ensayo clínico de fase 1 para PRT543 y PRT811, el cronograma de las actividades relacionadas con la investigación de nuevo medicamento (IND) para PRT2527 y los beneficios potenciales de los productos candidatos y la plataforma de la compañía. Todas las declaraciones que no hagan referencia a hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse como prospectivas. Si bien la compañía considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, la compañía no puede garantizar eventos, resultados, acciones, niveles de actividad, desempeño o logros futuros, y el cronograma y los resultados del desarrollo de la biotecnología y la posible aprobación reglamentaria son inherentemente inciertos. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que las actividades o resultados reales de la compañía difieran de manera significativa de los expresados en cualquier declaración prospectiva, incluyendo riesgos e incertidumbres relacionados con la capacidad de la compañía para avanzar en los desarrollos de sus candidatos a productos, la recepción y el momento de las posibles designaciones reglamentarias, aprobaciones y comercialización de candidatos a productos, el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el negocio de la compañía, centros de ensayos clínicos, cadena de suministro y plantas de fabricación, la capacidad de la compañía de mantener y reconocer los beneficios de ciertas designaciones recibidas por los candidatos a productos, el cronograma y los resultados de los ensayos preclínicos y clínicos, la capacidad de la compañía de financiar actividades de desarrollo y lograr los objetivos de desarrollo, la capacidad de la compañía de proteger la propiedad intelectual, así como otros riesgos e incertidumbres descritos bajo el título "Risk Factors" (Factores de Riesgo) en los documentos que la compañía presenta regularmente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Estas declaraciones prospectivas se refieren exclusivamente a la fecha de este comunicado de prensa. La compañía no asume obligación alguna de revisar o actualizar cualquier declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que se presenten en fechas posteriores.

