DarwinHealth anuncia una colaboración científica con Celgene en una plataforma de descubrimiento en biología de sistemas

- DarwinHealth anuncia la colaboración científica Compound-2-Clinic (C2C) con Celgene para implementar una plataforma de descubrimiento en biología de sistemas cuantitativa para caracterizar los compuestos oncológicos de Celgene

NUEVA YORK, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- DarwinHealth ha anunciado hoy una colaboración científica de varios años con Celgene Corporation ("Celgene") para usar los algoritmos basados en la biología de sistemas cuantitativa, tecnologías que también sustentan las pruebas de diagnóstico aprobadas por las Reformas Sobre el Mejoramiento de los Laboratorios Clínicos (CLIA por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York en oncología, y novedosos enfoques validados centrados en terapias dirigidas a puntos de control, a fin de apoyar las iniciativas de desarrollo clínico de Celgene con respecto a ciertos compuestos especificados.

La colaboración para investigación, conocida como C2C (Compound-2-Clinic), implementará la plataforma patentada de correspondencia de puntos de control de compuesto/tumor específica para el subtipo de tumor de DarwinHealth, basada en los algoritmos VIPER, OncoMatch y OncoTreat, y su plataforma de descubrimiento de alteración de fármacos de alto rendimiento y Plate-Seq para analizar los efectos de ciertos compuestos especificados.

"El objetivo de esta emocionante colaboración", explicó Andrea Califano, profesor del centro Clyde and Helen Wu y catedrático del departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Columbia, y cofundador de DarwinHealth. "Se trata de evaluar, caracterizar y priorizar la bioactividad, pertinente para la oncología, de ciertos compuestos, utilizando nuestro marco algorítmico con el fin de identificar su mecanismo de acción (MdA) contra las proteínas de regulador maestro (RM), que componen los puntos de control tumorales de los subtipos de tumor seleccionados contemplados en la colaboración".

Como parte de la iniciativa C2C, DarwinHealth proveerá una lectura integral del valor clínico potencial de ciertos compuestos en un contexto específico del tejido canceroso, incluido su mecanismo de acción en todo el genoma y los biomarcadores de sensibilidad y resistencia específicos del tumor. A través de la modelación cuantitativa es posible predecir la trayectoria de desarrollo de los posibles tratamientos con el fin de permitir un diseño de ensayos clínicos de Celgene más eficaz.

"C2C promete ser una de las colaboraciones científicas más fructíferas y fundamentales", dijo el Dr. Gideon Bosker, consejero delegado y cofundador de DarwinHealth. "Trabajando mano a mano con los científicos de Celgene, nuestra meta es delinear la gama completa de subtipos de tumor (muchos de los cuales son totalmente imprevistos), en la cual los compuestos específicos de Celgene muestran actividad antitumoral que se puede validar clínicamente. La identificación de las alineaciones de biomarcadores compuesto/tumor es la piedra angular de nuestra tecnología, por lo que esta colaboración es excepcionalmente idónea para explotar nuestras capacidades en el espacio de descubrimiento de fármacos contra el cáncer". Esta colaboración puede permitir a Celgene madurar rápidamente los compuestos para las pruebas clínicas en humanos y el desarrollo comercial.

"Esperamos con ansia poder colaborar con el equipo de DarwinHealth, utilizando metodologías cuantitativas y centradas en mecanismos que comienzan a revolucionar el enfoque para el descubrimiento de fármacos contra el cáncer", dijo Rupert Vessey, presidente de Investigación y Desarrollo Inicial de Celgene Corporation. "Utilizando las plataformas de biología de sistemas enfocadas en la oncología de precisión, creemos que estos datos centrados en los mecanismos pueden facilitar una mayor velocidad y probabilidad de éxito en la aplicación exitosa de las opciones de tratamiento a los pacientes con cáncer".

Acerca de DarwinHealth

DarwinHealth: Productos terapéuticos de precisión para la medicina contra el cáncer, es una empresa emplazada en "las fronteras del cáncer" y centrada en la tecnología, cofundada por su consejero delegado, el Dr. Gideon Bosker, y por Andrea Califano, profesor de Biología de Sistemas Químicos del centro Clyde and Helen Wu y catedrático del departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Columbia. El laboratorio de Califano desarrolló la tecnología de la empresa durante los últimos 14 años, y cuenta con licencia exclusiva de la Universidad de Columbia.

DarwinHealth usa algoritmos patentados de biología de sistemas para asignar a prácticamente todos los pacientes con cáncer los fármacos y combinaciones de fármacos que tienen más probabilidades de producir un resultado de tratamiento satisfactorio. "Contrariamente, estos mismos algoritmos también pueden asignar prioridades a los fármacos en fase de investigación y a las combinaciones de compuestos con un potencial desconocido contra un espectro completo de enfermedades malignas en humanos, así como nuevas dianas oncológicas", explicó el Dr. Bosker. "Esto les confiere un valor incalculable para las empresas farmacéuticas que desean tanto optimizar sus procesos de producción de compuestos como descubrir novedosas dianas oncológicas y alineaciones compuesto-tumor que se puedan accionar a través de mecanismos".

La misión declarada de DarwinHealth es implementar nuevas tecnologías arraigadas en la biología de sistemas para mejorar los resultados clínicos del tratamiento del cáncer. Su tecnología central, el algoritmo VIPER, puede identificar módulos estrechamente unidos de proteínas de reguladores maestros que representan una nueva clase de dianas terapéuticas procesables para el cáncer. La metodología se aplica junto a dos ejes complementarios: En primer lugar, las tecnologías de DarwinHealth posibilitan la identificación y validación sistemática de las dianas moduladas por fármacos en un estado más básico y profundo de la lógica regulatoria de la célula cancerosa, para que nosotros y nuestros socios científicos podamos explotar su capacidad de nueva generación para ser procesadas en base a dependencias y mecanismos tumorales fundamentales y más universales. En segundo lugar, desde una perspectiva de desarrollo y descubrimiento, las mismas tecnologías que permiten identificar las nuevas dianas potencialmente moduladas por fármacos, basadas en reguladores maestros, y los moduladores de aprovisionamiento de dichas dianas. Es ahí donde el enfoque oncogenómico de DarwinHealth, con su énfasis en dilucidar y focalizar los puntos de control tumorales, aporta sus soluciones más importantes y sus hojas de ruta de reposicionamiento para el avance del descubrimiento y el uso terapéutico de fármacos contra el cáncer centrados en la precisión.

Los métodos patentados, basados en la medicina de precisión utilizados por DarwinHealth, están respaldados por una densa literatura científica cuyos autores son sus líderes científicos, como el Dr. Mariano Álvarez, director científico de DarwinHealth, quien fue uno de los desarrolladores de la infraestructura informática crítica de la empresa. Estas estrategias patentadas aprovechan las capacidades de ingeniería inversa y el análisis de la lógica reguladora y señalizadora de todo el genoma de la célula cancerosa, integrando los datos de los ensayos in silico, in vitro, e in vivo. De esta forma, es posible ofrecer una plataforma de caracterización y descubrimiento de fármacos totalmente integrada para dilucidar, acelerar y validar las trayectorias de desarrollo precisas para los recursos farmacéuticos, de manera que se pueda expresar todo su potencial clínico y comercial. Para obtener más información, visite: www.DarwinHealth.com.

