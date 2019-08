DarwinHealth meldet wissenschaftliche Kollaboration mit Celgene im Rahmen der C2C-Initiative (Compound-2-Clinic) zur Entwicklung einer quantitativen systembiologischen Forschungsplattform, um onkologische Wirkstoffe von Celgene zu charakterisieren

NEW YORK, 30. August 2019 /PRNewswire/ -- DarwinHealth hat heute eine auf mehrere Jahre angelegte Forschungskollaboration mit Celgene Corporation („Celgene") angekündigt. Dabei geht es um die Anwendung von Systembiologie-basierten Algorithmen (die Basistechnologie der von der NY State CLIA zugelassenen onkologischen Diagnosetests) sowie innovative, validierte Ansätze zur Tumor-Checkpoint-gerichteten Therapie mit dem Ziel, Celgenes klinische Entwicklungsprogramme in Zusammenhang mit bestimmten spezifizierten Wirkstoffen zu unterstützen.

Bei der Forschungskollaboration – die sogenannte C2C-(Compound-2-Clinic-)Initiative – kommt DarwinHealths eigenentwickelte und Tumorsubtyp-spezifische Plattform für Wirkstoff-Tumor-Checkpoint-Matching auf Basis der VIPER-, OncoMatch- und OncoTreat-Algorithmen neben seiner leistungsfähigen Forschungsplattform für Wirkstoffresistenz und Plattensequenzierung zum Einsatz, um die Wirkung bestimmter spezifizierter Wirkstoffe zu analysieren.

Professor Andrea Califano, Clyde and Helen Wu Professor und Leiter des Department of Systems Biology an der Columbia University und Mitgründer von DarwinHealth, erklärte: „Das Ziel dieser spannenden Kollaboration ist die Beurteilung, Charakterisierung und Priorisierung der Onkologie-relevanten Bioaktivität bestimmter Wirkstoffe. Dazu verwenden wir unser algorithmisches Framework mit dem Ziel, ihren Wirkungsmechanismus (MOA) gegen Hauptregulatorproteinen (MR) zu identifizieren, und zwar auf Basis der Tumor-Checkpoints ausgewählter Tumorsubtypen, auf die sich die Zusammenarbeit erstreckt."

Im Rahmen der C2C-Initiative stellt DarwinHealth eine umfassende Analyse des potenziellen klinischen Nutzens bestimmter Wirkstoffe in einem Krebsgewebe-spezifischen Kontext bereit, einschließlich des genomweiten Wirkungsmechanismus und tumorspezifischer Biomarker bezüglich Sensitivität und Resistenz. Durch quantitative Modellierung kann der Entwicklungsverlauf potenzieller Therapien vorhergesagt werden, wodurch Celgene seine klinischen Prüfungen effektiver gestalten kann.

„C2C hat das Potenzial, eine unserer erfolgreichsten und fundamentalsten Forschungskollaborationen zu werden", sagte Gideon Bosker, MD CEO und Mitgründer von DarwinHealth. „In enger Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern von Celgene wollen wir das volle Spektrum von Tumorsubtypen abgrenzen – viele davon komplett unerwartet –, bei denen spezifische Celgene-Wirkstoffe eine Antitumoraktivität zeigen, die sich klinisch validieren lässt. Unsere Technologie fußt auf der Identifizierung von Wirkstoff-Tumor-Checkpoint-Biomarker-Übereinstimmungen. Daher können wir bei dieser Kollaboration unsere Expertise im Bereich Krebsmittelforschung auf einzigartige Weise einbringen." Celgene erhofft sich von der Kollaboration einen beschleunigten Entwicklungsverlauf von Wirkstoffen zur klinischen Prüfung am Menschen und Kommerzialisierung.

„Quantitative, mechanismusfokussierte Methodiken revolutionieren heute die Krebsmittelforschung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von DarwinHealth", sagte Rupert Vessey, President, Research & Early Development bei Celgene Corporation. „Wir sind überzeugt, dass diese mechanismusfokussierten Erkenntnisse, die mit den systembiologischen, Präzisionsonkologie-fokussierten Plattformen von DarwinHealth gewonnen werden, die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen und den Entwicklungsverlauf verkürzen können, damit Krebspatienten mit den bestmöglichen Therapieoptionen versorgt werden."

Informationen zu DarwinHealth

DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine ist ein technologieorientiertes Unternehmen im Grenzland der Krebsforschung, gegründet von CEO Gideon Bosker, MD, und Professor Andrea Califano, Clyde and Helen Wu Professor of Chemical Systems Biology und Leiter des Department of Systems Biology an der Columbia University. Die Technologie des Unternehmens wurde in den vergangenen 14 Jahren im Califano-Labor entwickelt und ist exklusiv von der Columbia University lizenziert.

DarwinHealth verwendet eigenentwickelte systembiologische Algorithmen, um für praktisch jeden Krebspatienten die Medikamente und Kombinationstherapien mit der höchsten Wahrscheinlichkeit eines Behandlungserfolgs zu ermitteln. „Genau diese Algorithmen sind ebenfalls in der Lage, Prüf- und Kombinationspräparate mit unbekanntem Potenzial mit Blick auf ein volles Spektrum menschlicher Malignitäten sowie neuartige Krebstargets zu priorisieren", erklärte Dr. Bosker. „Das macht sie für Pharmaunternehmen von unschätzbarem Wert, die einerseits ihre Wirkstoff-Pipelines optimieren und andererseits mechanistisch verwertbare, neuartige Krebstargets und Wirkstoff-Tumor-Übereinstimmungen erforschen wollen."

DarwinHealths Leitspruch ist die Entwicklung innovativer Technologien, die in der Systembiologie verwurzelt sind, um den Behandlungserfolg für Krebspatienten zu verbessern. Seine Kerntechnologie, der VIPER-Algorithmus, kann engmaschige Module von Hauptregulatorproteinen identifizieren, die eine neue Klasse verwertbarer therapeutischer Krebstargets darstellen. Der Ansatz verläuft entlang zwei komplementärer Achsen: Zunächst unterstützen DarwinHealths Technologien die systematische Identifizierung und Validierung krankheitsrelevanter Zielmoleküle auf grundlegenderer und tieferer Ebene der regulatorischen Logik der Krebszelle. Auf diese Weise können wir und unsere Forschungspartner die Verwertbarkeit der nächsten Generation auf Basis fundamentaler und universellerer Tumorabhängigkeiten und -mechanismen ausnutzen. Zweitens geht es um die Wirkstoffentwicklung und -erforschung. Hier sind eben diese Technologien in der Lage, potenziell krankheitsrelevante neuartige Targets auf Basis von Hauptregulatoren und vorgelagerten Modulatoren dieser Targets zu identifizieren. Hier liefert der Oncotecture-Ansatz von DarwinHealth mit seinem Fokus auf Verdeutlichung und Targeting von Tumor-Checkpoints seine wichtigsten Lösungen und Neupositionierungs-Roadmaps, um die präzisionsorientierte Pharmaforschung und Therapie für Krebsleiden voranzubringen.

Die eigenentwickelten, auf der Präzisionsmedizin basierten Methoden, die DarwinHealth anwendet, stützen sich auf einen breiten wissenschaftlichen Literaturfundus, der von seinen Spitzenforschern hervorgebracht wurde, einschließlich DarwinHealth CSO Mariano Alvarez, PhD, der die kritische Recheninfrastruktur des Unternehmens mitentwickelt hat. Bei diesen eigenentwickelten Strategien wird die genomweite Regulations- und Signallogik der Krebszelle zurückentwickelt und analysiert, indem Daten von in silico, in vitro und in vivo Assays integriert werden. Dies liefert eine vollintegrierte Plattform für Wirkstoffcharakterisierung und -erforschung, um präzise Entwicklungsverläufe für pharmazeutische Assets zu verdeutlichen, zu beschleunigen und zu validieren, damit sie ihr volles klinisches und kommerzielle Potenzial realisieren können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.DarwinHealth.com.

Related Links

http://www.darwinhealth.com



SOURCE DarwinHealth