Das britische Immobilienunternehmen Hondo Enterprises nutzt in Partnerschaft mit Savills das BioProtectUs™-System in Großbritannien

Die revolutionäre Technologie bietet antimikrobiellen Schutz für bis zu 90 Tage und schützt vor SARS-CoV2 für mehr als sechs Wochen

LONDON, 9. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Hondo Enterprises hat in Partnerschaft mit Savills als erstes und einziges Unternehmen in Großbritannien das BIOPROTECTUs™-System genutzt, das von BioSupplies.com, LLC in Großbritannien angeboten wird. Wenn es auf Oberflächen und Räume aufgetragen wird, bildet es einen äußerst haltbaren Schutzschild, der bis zu 90 Tage lang antimikrobiellen Schutz bietet und das Wachstum und die Ausbreitung von problematischen Algen, Bakterien, Pilzen, Schimmel und Viren hemmt und verhindert. Das System, das ein mikrobiologisches Mittel auf Wasserbasis mit der Bezeichnung BIOPROTECT™ enthält, wurde von einer Drittpartei unabhängig verifiziert, um SARS-CoV-2 mehr als sechs Wochen lang von Oberflächen zu tilgen. SARS-CoV-2 ist das Coronavirus, das COVID-19 verursachte.