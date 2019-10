Das Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica lädt Reisende durch die Einführung eines neuen Flugservices zwischen Inseln ein, das verborgene Juwel der Karibik zu entdecken

Das Fünf-Sterne-Resort, das am 14. Oktober 2019 seine Eröffnung feiern wird und über 151 Zimmer verfügt, lädt Reisende ein, all das zu entdecken, was Dominica zu bieten hat, ohne auf Komfort oder Bequemlichkeit verzichten zu müssen. Gäste können zurzeit zwischen zwei Abflughäfen in der Karibik auswählen: Antigua und Guadeloupe. Die Passagiere werden an Bord von einem der 10-sitzigen Beechcraft King Air 200 von Tropical Aviation willkommen geheißen. Der kurze, bequeme Flug nach Dominica wird fotowürdige Ausblicke im niedrigen Fug bieten und die Gäste luxuriös und stilvoll ans Ziel bringen. Ein privater Transfer im SUV mit erstklassigem Tür-zu-Tür-Service rundet die Anreise ab.