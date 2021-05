Das Chinesische Nationale Seidenmuseum stellt auf der 19. Triennalen Konferenz des ICOM-CC zum ersten Mal seinen Konservierungszyklus für Kulturerbe vor

HANGZHOU, China, 21. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Die 19. Triennale Konferenz des International Council of Museums - Committee for Conservation (ICOM-CC) findet vom 17. bis 21. Mai in Peking statt. Im Einklang mit dem diesjährigen Thema „Transcending Boundaries: Integrated Approaches to Conservation" (Integrierte Ansätze zur Konservierung) hielt Dr. Zhao Feng, Direktor des Chinesischen Nationalen Seidenmuseums, eine Grundsatzrede, um Wissenschaftlern und Institutionen auf der ganzen Welt den Konservierungszyklus historischer Textilien auf der Grundlage der angewandten Best Practices des Chinesischen Nationalen Seidenmuseums während der letzten 30 Jahre näherzubringen.