Das chinesische Unternehmen CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) erkundet neue Verkaufsmodelle für den Verkauf von Modulen ins Ausland

Die durch COVID-19 hervorgebrachten neuen Herausforderungen werden mit Innovationsgeist angegangen

ZHENJIANG, China, 22. Mai 2020 /PRNewswire/ -- CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Co., Ltd. hat sich mit Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd. zusammengeschlossen, um gemeinsam aktiv neue Verkaufsmodelle für Überseemärkte zu erkunden. Am 18. Mai überreichte Li Jingnan, Vorsitzender von CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang), eine Ehrentafel an Ge Xianglin, General Manager von Energy Saving & Resources (Jiangsu). Dies fand während einer Unterzeichnungszeremonie statt, im Rahmen welcher Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) zum Handelsvertreter für Module von CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) außerhalb Chinas ernannt wurde.