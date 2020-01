Das chinesische Unternehmen Yili beteiligt sich gemeinsam mit internationalen Partnern am Aufbau einer globalen Gesundheitsökosphäre

DAVOS, Schweiz, 23. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Der chinesische Molkereiriese Inner Mongolia Yili Industrial Group hat am Mittwoch in Davos mit den weltweiten Marktführern der Gesundheitsbranche eine Initiative für eine globale Gesundheitsökosphäre gestartet, um Gesundheit und nachhaltige Entwicklung zu fördern.