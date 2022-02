Das Dubai International Financial Centre verzeichnet das beste Ergebnis in seiner 17-jährigen Geschichte und treibt Dubais nächste Wachstumsphase voran

Das DIFC hat sein globales Profil mit einem Jahr starken Wachstums vor dem Hintergrund der weltweiten Pandemie weiter gestärkt. Das Zentrum hat seine Wachstumsziele der Strategie 2024 in der ersten Hälfte des Jahres 2021 drei Jahre früher als geplant erreicht. Das DIFC verzeichnete im vergangenen Jahr 996 Unternehmensregistrierungen, die höchste Zahl, die jemals in einem einzigen Jahr für das Zentrum verzeichnet wurde, und einen Anstieg von 36 % gegenüber 2020. Das Wachstum der Unternehmenszahlen ist mehr als dreimal so hoch wie der Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die Gesamtzahl der aktiv registrierten Unternehmen, die im DIFC tätig sind, stieg von 2.919 im Jahr 2020 um 25 % auf 3.644 Unternehmen. Insgesamt sind jetzt 1.124 finanz- und innovationsbezogene Unternehmen im DIFC aktiv und tätig, ein Anstieg um 23 % gegenüber 915 im Jahr 2020.