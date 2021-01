Das FII Institute stellt die 4. Ausgabe der Future Investment Initiative unter dem Thema „Die Neo-Renaissance" vor - eine Multi-Hub-Konferenz zur Wiedergeburt der globalen Wirtschaft

Das FII Institute, eine neu gegründete gemeinnützige globale Stiftung, wird die Konferenz am 27. und 28. Januar im King Abdul Aziz International Conference Center (KAICC) in Riad veranstalten, wobei Redner und Zuhörer physisch und virtuell von den FII-Satelliten in New York, Paris, Peking und Mumbai aus teilnehmen werden. Das FII Institute wird als Kurator einer globalen Konversation fungieren, die notwendig ist, um konkrete Aktionen einzuleiten und grenzüberschreitende Vordenker, Zusammenarbeit und Ressourcen zu mobilisieren. (Fordern Sie eine Einladung an.)