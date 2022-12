Das Finanzkommunications-Unternehmen Pedrosa Richardson wird weltweit börsennotierte Unternehmen von London aus betreuen

LONDON, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die Firma für Investorendialog und Finanzkommunikation Pedrosa Richardson, hat heute von London aus mit dem internationalen Handel begonnen. Ziel ist, weltweit börsennotierte Unternehmen zu unterstützen.

Company principals Max Richardson and Ramon Pedrosa-Lopez



Die Firma hat als Kunden bereits ein halbes Dutzend börsennotierte Unternehmen gewonnen und plant, ihre starke etablierte Partnerschaft mit Börsenstandorten in Schlüsselpositionen weiter auszubauen; darunter OTC Markets, wo die Firma als Premium-Anbieter für "Investor Relations" qualifiziert ist, sowie Euronext Paris/Amsterdam, Aquis London, und BIVA Mexico City.



Zentrales Anliegen von Pedrosa Richardson ist, das Profil von börsennotierten Unternehmen zu erhöhen und den Anlegern auf den amerikanischen, britischen, und europäischen Märkten einen detaillierten Überblick über Finanzen und Strategien betreffender Unternehmens zu geben, um so Wachstum und Marktwert zu fördern.



Mit Hauptsitz in London, ist Pedrosa Richardson präsent in New York City (USA) und Madrid (Spanien), von wo aus die europäischen (EU) Kunden betreut werden, und in Almaty (Kasachstan), von wo der Aufbau von Dienstleistungen in Zentralasien anvisiert ist.



"Wir glauben, dass ein wichtiges Merkmal von börsennotierten Unternehmen, neben einer soliden Finanzlage, ein starkes öffentliches Profil auf den internationalen Märkten ist. Klare Kommunikation mit Investoren steigert eindeutig den Marktwert von Firmen an den Kapitalmärkten", erklärte Max Richardson, Mitgründer des Unternehmens.



Das Management von Pedrosa Richardson hat im Lauf der Jahre eine erfolgreiche Mischung aus Strategie und Technologie entwickelt, um Geschäftsleitung und Vorstände von Firmen zu beraten, die einen IPO planen, in die internationalen Kapitalmärkte einzusteigen.



Die Gründer verwenden ein flexibles digitales Geschäftsmodell, ausgehend von der Überzeugung, dass Investoren-Kommunikation und IR-Strategien das Fachwissen von Künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, und Kompetenz in Datenanalyse erfordern.



Beide Direktoren Ramon Pedrosa-Lopez und Max Richardson, sind Spezialisten auf ihren jeweiligen Gebieten, und zusammen verfügen sie über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von IPO- und Marketingprojekten von Firmen, die an der LSE, OTC-Märkten, Euronext, und anderen Kapitalmärkten notiert sind.



Pedrosa gilt als Top-Stratege in der Branche, seine Erkenntnisse wurden in der New York Times und Forbes veröffentlicht. Er hat private Unternehmen in der Öffentlichkeitsarbeit und in IR-Strategien beraten, und hat in London, Hongkong, Tokio, Madrid, Valletta, Jakarta, Kuala Lumpur, und Mexiko-city gearbeitet. Er verfügt über die höchsten Qualifikationen, die in der IT-Branche erreichbar sind.



Richardson ist fest verankert in der Kommunikationsbranche bei der Koordinierung von internationalen Marketingkampagnen für börsennotierte Unternehmen und preisgekrönte europäische Banken, sowie infrastrukturelle Konglomerate und internationale Energie- und Bergbauunternehmen.

