DAS GERANIUM IN KOPENHAGEN IST DIE NO.1 AUF THE LIST OF THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS FOR 2022

Die Crème de la Crème der weltweiten Restaurant-Community versammelte sich heute Abend in London, um die Auszeichnung The World's 50 Best Restaurants 2022 zu feiern, die von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponsert wird. Bei der Preisverleihung, die von dem international bekannten Schauspieler und Feinschmecker Stanley Tucci moderiert wurde, wurden gastronomische Spitzenleistungen aus 24 Ländern auf fünf Kontinenten gewürdigt, bevor das Geranium in Kopenhagen zum besten Restaurant der Welt 2022 und zum besten Restaurant in Europa 2022 gekürt wurde.

Die vollständige Liste 1-50 finden Sie auf der Webseite hier .

Das Geranium unter der Leitung von Küchenchef Rasmus Kofoed und Sommelier Søren Ledet hat den Platz No.1 vom Noma übernommen, das in die Ruhmeshalle der Besten der Besten aufgenommen wurde, und wurde zur No.2 der Liste The World's 50 Best Restaurants 2021 gewählt. Das Geranium hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gerichte zu kreieren, die die Sinne anregen. Chefkoch Kofoeds akribische Kochkunst und seine unglaubliche Vision, zu der auch seine jüngste Entscheidung, auf Fleisch zu verzichten, gehört, haben weltweit Anerkennung und Fans gefunden. Neben Geranium gehören auch Central (No.2) in Lima und Disfutar (No.3) in Barcelona zu den Top drei.

