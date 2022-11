Das Global Citizen Forum holt den internationalen Superstar und Philanthropen Ricky Martin nach Ras Al Khaimah

Diese starke philanthropische Partnerschaft wird während des GCF-Galadinners Spenden für die Ricky-Martin-Stiftung sammeln

RAS AL KHAIMAH, VAE, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Nur 15 Tage vor dem Global Citizen Forum (GCF), das am 16. und 17. November sein jährliches Gipfeltreffen 2022 veranstaltet, gesellen sich Ricky Martin und die Ricky-Martin-Stiftung zu einer spannenden Reihe von internationalen Changemakern, prominenten Persönlichkeiten und Organisationen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Und Sie können ebenfalls Teil des unvergesslichen Erlebnisses sein. Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz und bereiten Sie sich auf ein wirklich inspirierendes Event vor.

Der international gefeierte Philanthrop, Sänger, Schauspieler, Autor und Aktivist Ricky Martin glaubt an Inklusivität sowie daran, dass alle Rechte Menschenrechte sind. Mit Ricky Martin an der Spitze setzt sich die Ricky-Martin-Stiftung seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Bildung, den Schutz und die Förderung gefährdeter Gemeinschaften ein und hofft, dass die Welt in allen kommenden Generationen ein besserer Ort für Kinder wird. Die Stiftung gilt seit langem als eine führende Kraft im Kampf gegen den Menschenhandel und ist für ihre sofortige humanitäre Hilfe nach Naturkatastrophen sowohl in Puerto Rico als auch weltweit bekannt.

Beim Gipfeltreffen als Gastredner kommentiert Ricky Martin: „Ich freue mich darauf, die Zielsetzung des Global Citizen Forum zu unterstützen und Teil einer wichtigen Veranstaltung zu sein, die dazu beiträgt, die Zukunft der nächsten Generation zu gestalten. Mit unserer gemeinsamen Vision kommt unsere Partnerschaft zur Beschaffung von Mitteln für die Ricky-Martin-Stiftung zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem die Welt zusammenarbeiten muss."

Human Metarmorphosis ist das erste Kapitel des mit Spannung erwarteten 3-jährigen GCF-Jahresgipfels in Ras Al Khaimah. Die Veranstaltung wird ein ermutigendes und eindringliches Erlebnis sein, das einen authentischen Ausdruck des weltweiten Engagements bietet, das durch die Entwicklung der Menschheit katalysiert wird. Sie wird eine Vielzahl von Themen abdecken – von der internationalen Wirtschaft und der eskalierenden Flüchtlingskrise bis hin zur Unterstützung weiblicher Führungskräfte und der Erschließung technologischer Fortschritte für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden.

Talimka Yordanova, CEO des Global Citizen Forum, sagte: „Wir freuen uns sehr, eine außergewöhnliche Reihe von Würdenträgern, Delegierten und Teilnehmern in Ras Al Khaimah zum diesjährigen Jahresgipfel begrüßen zu dürfen, der tiefgreifende Diskussionen anstoßen wird, die den menschlichen Fortschritt für alle Menschen auf der ganzen Welt vorantreiben werden – und wir schätzen die unglaubliche Arbeit, die von der Ricky-Martin-Stiftung geleistet wird und es uns ermöglicht, die Reichweite und den Einfluss unserer Mission auszuweiten."

Neben der Spendensammlung für die Ricky Martin Foundation wird die GCF Gala auch eine Benefiz-Auktion zur Unterstützung von Projekten der UNHCR und der Global Gift Foundation auf der ganzen Welt anbieten. Letztes Jahr ehrte die Gala Eva Longoria und die Eva Longoria Foundation für ihre hervorragende Arbeit mit Frauen in unterprivilegierten Gemeinden und ihr Engagement dafür, diesen Frauen Möglichkeiten zu bieten, ihr ungenutztes Potenzial zu erschließen.

