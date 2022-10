Das globale AdTech-Unternehmen TripleLift ernennt Dave Clark zum neuen Chief Executive Officer

Der Digital Media Executive tritt dem Unternehmen in einer Zeit der Beschleunigung seiner Medien- und Datenstrategie und internationalen Expansion bei

NEW YORK, 4. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Werbetechnologieunternehmen TripleLift, das die Anzeigenplatzierung neu erfindet, gab heute die Ernennung von Dave Clark zum Chief Executive Officer bekannt. Dave Clark war zuletzt als General Manager bei FreeWheel, einer Tochtergesellschaft von Comcast, tätig. Er löst Eric Berry ab, den Mitbegründer und CEO des Unternehmens, der sich von seiner Rolle als Leiter des Tagesgeschäfts von TripleLift zurückzieht. Eric Berry wird dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Board of Directors zur Verfügung stehen. Der Wechsel erfolgt nach Jahren konstanten Wachstums und zahlreicher Meilensteine für TripleLift, einschließlich des Verkaufs des Unternehmens an Vista Equity Partners und der kürzlichen Übernahme von 1plusX, einer globalen Plattform zur Aktivierung von First-Party-Daten.

Dave Clark ist ein erfahrener Digital Media Executive mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen AdTech, Streaming, Software und Publishing. Vor seinem Eintritt bei FreeWheel übte er zahlreiche Führungsfunktionen bei wachstumsstarken und etablierten Unternehmen wie The Weather Channel, Viacom und Fuse TV aus. Dave Clark ist für seine beachtliche operative und vertriebliche Expertise bekannt und verfügt nachweislich über Erfahrung, wenn es darum geht, die Stärken eines Unternehmens zu nutzen und neue Wachstumschancen zu ergreifen, um das zukünftige Potenzial zu maximieren.

„Seit Jahren haben mich die wirkungsvollen Formate, marktführenden Datenlösungen und der unübertroffene Kundenservice von TripleLift und der Aufstieg des Unternehmens zu einer führenden globalen Supply-Side-Plattform beeindruckt", sagte Dave Clark, der neue CEO von TripleLift. „Ich freue mich darauf, den Weg fortzusetzen, der dieses Unternehmen so erfolgreich gemacht hat, und seine Vision fortzuführen, Medien und Daten zusammenzuführen, von Native bis CTV.

„Durch seine umfassende praktische Erfahrung im Bereich der digitalen Medien und seine Fähigkeit, das Wachstum sowohl für etablierte als auch für aufstrebende Unternehmen zu beschleunigen, ist Dave Clark eine hervorragende Wahl, um TripleLift weiter voranzubringen", sagte Eric Berry, Mitbegründer von TripleLift. „Seit der Gründung des Unternehmens vor vor über zehn Jahren hatte ich das Privileg, mit einem außerordentlich talentierten Team zusammenzuarbeiten, das zur Verwirklichung unseres Wachstumspotenzials beigetragen hat. Ich bin davon überzeugt, dass Dave Clark die richtige Person ist, um TripleLift in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Die Ernennung von Dave Clark erfolgt in einem Jahr des schnellen Wandels für TripleLift. Im März schloss das Unternehmen die Übernahme von 1plusX ab, einer globalen Plattform zur Aktivierung von First-Party-Daten, um seine Medien- und Datenstrategie zu beschleunigen und sein Portfolio von First-Party-Datenlösungen für Publisher und Werbetreibende zu erweitern. Im August kündigte das Unternehmen eine Ausweitung seines Geschäfts auf die DACH-Region an und fügte seiner langen Liste von Regionen außerhalb der USA, von EMEA bis APAC, neue Märkte hinzu. Im September kündigte das Unternehmen Vevo als weiteren wichtigen Streaming-Partner an, um die bahnbrechende CTV-In-Show-Technologie des Unternehmens zu integrieren, die Marken und Produkte durch Produktplatzierung nach der Produktion in das Fernsehprogramm einbindet.

Darüber hinaus werden Ari Lewine, Mitbegründer und Chief Strategy Officer, sowie Jacqueline Quantrell, Chief Revenue Officer, ihre Positionen im Unternehmen aufgeben.

„Eric Berry, Ari Lewine und Jacqueline Quantrell haben alle maßgeblich zum Aufbau von TripleLift zu dem ausgesprochen erfolgreichen Unternehmen, das es heute ist, beigetragen. Wir sind dankbar für die Entschlossenheit von Eric Berry und Ari Lewine, ihre Gründungsvision zu verwirklichen, und für das Engagement von Jacqueline Quantrell, das Unternehmen während ihrer erfolgreichen fünfjährigen Amtszeit als Chief Revenue Officer auszubauen", sagte Martin Taylor, Managing Direct bei Vista Equity Partners, Präsident von OneVista und Vorstandsmitglied von TripleLift. „Mit Dave Clark haben wir einen CEO gefunden, dessen Erfahrung mit den Ambitionen des Unternehmens gut übereinstimmt und der vom ersten Tag an sicherstellen kann, dass die Kunden von TripleLift weiterhin den Service erhalten, den sie erwarten, und die Ergebnisse, die sie benötigen."

Über TripleLift

TripleLift ist das Werbetechnologieunternehmen, das die Anzeigenplatzierung an der Schnittstelle von kreativer Arbeit, Medien und Daten neu erfindet. Unser Marktplatz bedient die weltweit führenden Marken, Publisher, Streaming-Unternehmen und Demand-Side-Plattformen und führt jeden Monat über eine Billion Werbetransaktionen durch. Kunden entscheiden sich für uns aufgrund unserer adressierbaren Angebote von Native Video über Online-Video bis hin zu vernetztem Fernsehen, Innovationen, die Marken in Echtzeit in Inhalte einfügen, und unterstützenden Experten, die sich der Maximierung der Leistungen bei den Partnern verschrieben haben. Und mit der Übernahme von 1plusX können Kunden mit ihrer First-Party-Datenmanagementplattform den vollen Wert ihrer Marketingdaten auf datenschutzfreundliche Weise erschließen. Als Teil des Portfolios von Vista Equity Partners ist TripleLift seit fünf Jahren in Folge sowohl in den Inc. 5000 als auch in den Deloitte Technology Fast 500 vertreten, wurde drei Jahre in Folge in die Liste der „Hottest Ad Tech Companies" von Business Insider aufgenommen und 2021 von AdExchanger als innovativste TV-Werbetechnologie ausgezeichnet. Weitere Informationen darüber, wie TripleLift die Zukunft der Werbung gestaltet, finden Sie unter triplelift.com.

