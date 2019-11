Das größte bifaciale NTOPCon-Solarkraftwerk Osteuropas geht ans nationale Nett

Das 5,6 MW-Kraftwerk in Starosynyavs'kyi, das vollständig mit bifacialen Jolywood-NTOPCon-Modulen betrieben wird, wurde im Oktober diesen Jahres ans nationale Netz in der Ukraine angeschlossen.

KIEW, Ukraine, 22. November 2019 /PRNewswire/ -- Jolywood, der weltweit führende Hersteller von NTOPCon-Zellen und -Modulen kündigte an, dass das größte, bifaciale NTOPCon-Photovoltaikkraftwerk im Oktober 2019 im ukrainischen Khmelnytskyi Oblast ans nationale Netz angeschlossen wurde. Das 5,6 MW-Kraftwerk in Starosynyavs'kyi ist das erste bifaciale NTOPCon-Solarkraftwerk des Landes, das mit Jolywood-D72-N-Solarmodulen betrieben wird und ist das größte seiner Art in Osteuropa. In der Zwischenzeit hat Jolywood im Oktober ebenfalls ein bifaciales NTOPCon-Solarkraftwerk mit einer Leistung von 4 MW in Chernobyl in Betrieb genommen.