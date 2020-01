Das höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa, hält die Welt mit der spektakulären Silvester-Show von Emaar in der Innenstadt von Dubai in Atem

Nach dem traditionellen digitalen Countdown von 10 Sekunden an der angestrahlten Fassade des Burj Khalifa schlug die Uhr Mitternacht und gab das Signal, die Skyline von Dubai in einem Rausch von Feuerwerk und Farben zu erhellen, in einer rekordverdächtigen Show, die acht Minuten und 43 Sekunden andauerte. Wer das Glück hatte, die Show bestaunen zu können, erlebte die längste Abfolge von Feuerwerksexplosionen in der Geschichte der Silvester-Shows des Burj Khalifa, die mit über 5 Minuten gemessen wurde. Die Show setzte insgesamt 1.371 kg von Feuerwerkskörpern ein, die von 207 Abschusspositionen gestartet wurden.