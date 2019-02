Das Hyatt Regency Beijing Wangjing feiert seine ErÃ¶ffnung mit einer â Reise zur Natur"-Launchparty

Am Abend wurden VIP-Gäste und Medienvertreter zu einem feierlichen Dinner und anschlieà ender Party geladen. Die belebende Atmosphäre wurde zusätzlich durch das Unterhaltungsprogramm am Abend bereichert, das von der Natur inspirierte Live-Darbietungen bot. Die Meisterchefs vom Hyatt Regency bereiteten  vor den Augen der Gäste ein â Gourmet"-Picknick zu, das durch ein ausgefallenes â Alice im Wunderland"-Dessertbuffet abgerundet wurde, welches mit einer beeindruckenden Tanzperformance eröffnet wurde. Zur Erinnerung an die Hoteleröffnung wurde Gästen ein ökologisches Wohltätigkeitszertifikat für einen Baum in Nordwestchina geschenkt, der im Namen jedes einzelnen Gastes vom Hotel gespendet wurde.

Eine Reise zur Natur

Das erste Hyatt Regency Hotel in der chinesischen Hauptstadt, inmitten eines weitläufigen grünen Parks gelegen und vollständig vom weltberühmten Architekten Kengo Kuma gestaltet, festigt die Verbindung zwischen Design und Natur, indem die umliegende Parklandschaft im Inneren des Hotel aufgegriffen wird. Blühende Pflanzen, groà e Bäume, plätschernde Bäche und ein Zusammenspiel aus Licht und Schatten wurden sorgfältig arrangiert, um inmitten des urbanen Betondschungels von der Natur geprägte Erholung zu bieten. Die für das Hyatt Regency charakteristische herzliche Gastfreundschaft trägt zusätzlich dazu bei, dass Gäste sofort eine erfrischende Energie verspüren und mit den Menschen und den Dingen in Verbindung treten können, die für sie am wichtigsten sind.

So wie Gäste die Lobby des Hyatt Regency Beijing Wangjing betreten, entfaltet die Bambuslandschaft ihre beruhigenden Kräfte und bekämpft Stress- und Angstgefühle. Das Durchqueren des Glasatriums gleicht einem Spaziergang durch einen Wintergarten. Dieses Gefühl einer Reise durch die Natur (â A Journey to Nature") setzt sich in der in warmen Farbtönen gehalten Innenausstattung fort, die Travertin-Natursteine, Marmor, Granit sowie Eichen- und Walnussholz umschlieà t.

Ein Ort der Verbundenheit Â

Die 348 erholsamen modernen Gästezimmer des Hyatt Regency Beijing Wangjing verfügen alle über die High-Tech-Ausstattung, die benötigt wird, um mühelos sowohl als Büro als auch Erholungsoase zu dienen. Die deckenhohen Fenster bieten einen Blick ins Grüne, der Gästen stets ein Gefühl von Naturnähe vermittelt.

Fünf Restaurants und Bars sorgen für das Wohl von Leib und Seele. Neben The Lounge, Market Café und The Music Bar wurden im Oktober 2018 zwei neue Restaurants eröffnet. Zu den Spezialitäten des modernen chinesischen Restaurants Cang Yue zählen die authentische Küche Nordchinas, kantonesische Dim Sums und Spezialitäten aus Shanghai, zu denen eine kuratierte Auswahl an Weinen, Spirituosen und Tees geboten wird. In entspannter Atmosphäre können im modernen izakaya Shunpachi exquisite japanische Spezialitäten genossen werden, die in offenen Küchen zubereitet werden.

Die insgesamt 5.600 Quadratmeter groà e kreativ gestaltete Veranstaltungsfläche, einschlieà lich des Regency Ballsaals mit atemberaubendem Blick auf üppiges Grün, eignet sich hervorragend um Anlässe jeder Art zu feiern. Dank der exzellenten Wellnessanlage können sich Gäste wie verjüngt fühlen. Sie umschlieà t einen 25 Meter langen beheizten Innenpool, der mit dem Garten verbunden ist, ein Fitnessstudio, in dem Yoga, Pilates und Spinning-Kurse angeboten werden, sowie Hydrotherapieräume.

Ein urbaner Wald inmitten eines lebhaften Viertels Â

Das Hyatt Regency Beijing Wangjing, das sich an der Grenze von Wangjings neuem Geschäftsbezirk und der ehemaligen Wohngegend befindet, ist ein harmonisches Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart, das nicht nur die Grenzen der Zeit, sondern auch zwischen Natur und Stadt, einschlieà lich ihrer Gebäude und lokaler Wangjing-Kultur, verschmelzen lässt.

Das dreiseitige vom chinesischen â Sanhe Yuan" inspirierte Gebäude im Innenhofstil ist eine moderne Interpretation traditioneller Architektur mit eleganter durchsichtiger Glasfassade an der Vorderseite, die eine einzigartige Perspektive auf die lokale Nachbarschaft und Natur bietet. Ein unmittelbares Gefühl der Verbundenheit zur Umgebung ist insbesondere im Market Café spürbar, das eine Verlängerung des angrenzenden Auà enparks bildet, in dem Gäste ein â Picknick im Park" mit authentischen chinesischen und internationalen Köstlichkeiten inmitten üppigen Grüns, Pergolen und Wasserspielen erleben können. Die multifunktionalen Besprechungsräumlichkeiten bieten Gästen aus aller Welt die Möglichkeit, inspirierende Beziehungen aufzubauen, eine Spezialität der Marke Hyatt Regency.

Darüber hinaus hat sich die einzigartige Sammlung von Kunstwerken und Skulpturen, die im gesamten Hotel ausgestellt ist, einen Namen dafür gemacht, Elemente lokaler Kultur und Denkweise zu präsentieren. Sie vermittelt das Gefühl eines Galeriebesuchs in Wangjing, sodass Gäste noch lange nach ihrer Abreise dieses stadtbildprägende Wangjing-Hotel mit Kunst in Verbindung bringen.

