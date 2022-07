Das in Australien entwickelte VIRALEZE™ Nasenspray wird von LloydsPharmacy in Großbritannien wieder eingeführt

MELBOURNE, Australien, 1. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Britische Verbraucher können VIRALEZE™, ein einfach anzuwendendes Barriere-Nasenspray, wieder bei LloydsPharmacy kaufen, nachdem es online neu eingeführt wurde und in Kürze auch in den Geschäften erhältlich sein wird.

Umfassende antivirale Tests, die am weltweit renommierten Scripps Research Institute in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurden, zeigen, dass VIRALEZE™ ein breites Spektrum von Erkältungs- und Atemwegsviren hochwirksam abfängt und blockiert.

VIRALEZE™ ist in mehr als 30 Ländern weltweit registriert, und das Unternehmen plant, das Produkt in weiteren Märkten einzuführen.

VIRALEZE™ wird durch mehrere Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften mit Peer-Review unterstützt, und die Daten wurden Anfang dieses Jahres auf der führenden internationalen Antivirenkonferenz CROI vorgestellt.

Dr. Jackie Fairley, CEO von Starpharma, sagte: „Wir freuen uns, das innovative Nasenspray VIRALEZE™ von Starpharma in Großbritannien über das umfangreiche Online- und Einzelhandelsnetz von LloydsPharmacy wieder einzuführen. VIRALEZE™ wird besonders in der winterlichen Erkältungs- und Grippesaison nützlich sein, da es ein breites Spektrum von Erkältungs- und Atemwegsviren blockieren und abfangen kann. Umfangreiche antivirale Tests bei Scripps haben gezeigt, dass SPL7013, der Wirkstoff in VIRALEZE™, innerhalb von 30 Sekunden gegen Erkältungs-/Atemwegsviren wirkt."

Jeder Sprühstoß von VIRALEZE™ hält zwischen vier und sechs Stunden an, und das Produkt kann bis zu viermal täglich vor oder nach einer Erkältung oder einem Atemwegsvirus angewendet werden. Das Produkt wird für Situationen empfohlen, in denen Sie Erkältungs- oder Atemwegsviren ausgesetzt sein könnten, wie z. B. auf Reisen in Flugzeugen oder öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Besuch von Schulen, Krankenhäusern oder anderen überfüllten Einrichtungen.

Ein Sprühstoß in jedes Nasenloch bildet eine physische Barriere in der Nasenhöhle, wo die Dichte der Rezeptoren für die Anheftung von Atemwegsviren am höchsten ist und wo die Virusinfektion am häufigsten auftritt.[1]

Die physikalische Barriere von VIRALEZE™ in der Nasenpassage fängt und blockiert Erkältungs-/Atemwegsviren und trägt dazu bei, ihre Anhaftung, Vermehrung und Ausbreitung zu verringern - und ermöglicht es dann den natürlichen Abwehrkräften des Körpers, die Viren aus dem Körper zu entfernen.

VIRALEZE™ hat eine Reihe einzigartiger Vorteile, darunter sein breites Spektrum, der schnelle Wirkungseintritt und die Fähigkeit, Erkältungs-/Atemwegsviren entweder vor oder nach der Exposition abzufangen und zu blockieren - und damit eine physische Barriere gegen Erkältungs- und Atemwegsviren in der Nasenhöhle zu bilden.

VIRALEZE™ kann online unter www.LloydsPharmacy.com gefunden werden und wird in Kürze im Handel erhältlich sein.

SOURCE Starpharma