Das Konzert der großen Flüsse der Welt fand in Wanzhou, China, statt

CHONGQING, China, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Während Flüsse die Welt ernähren, inspirieren sie auch die musikalischen Künste, die mit zum Charme von Städten beitragen. Am Abend des 8. Januar 2022 fand das „Konzert der großen Flüsse der Welt" im Kulturpark Drei Schluchten im Distrikt Wanzhou, in der südwestchinesischen Stadt Chongqing, statt.

Musiker aus der ganzen Welt, in China berühmte Sänger und lokale Künstler aus Chongqing präsentierten die Schönheit der Landschaft und des Lebens der großen Flüsse der Welt in drei Abschnitten.

Selected Excerpts from the Situational Song and Dance Drama Yangtze River worker's chant.

Das Konzert hat seit 2018 viermal in Wanzhou, einer malerischen Stadt am Fluss Yangtze, stattgefunden. Es wird laut der Öffentlichkeitsabteilung des Distrikts Wanzhou vom Kultur- und Tourismusministerium des Landes als eine Meilensteinveranstaltung für das Online-Publikum ausgewiesen.

Das Konzert hat sich zu einer hochwertigen Kulturtourismusmarke entwickelt und ist eine großartige Bühne für Künstler aus der ganzen Welt, um berühmte Flusslieder der Welt zu präsentieren und die Kultur der Drei Schluchten zu präsentieren. In diesem Jahr wurde das gesamte Konzert in einer innovativen Form präsentiert, die dem Publikum ein hochkarätiges immersives Erlebnis bot.

Das Konzert ist ein großer Teil des 13. Internationalen chinesischen Tourismusfestivals der Drei Schluchten des Yangtze-Flusses, das alle zwei Jahre in Wanzhou und Yichang statt findet, um die regionale Tourismuskooperation zu fördern. Das diesjährige Festival, das in Wanzhou stattfand, konzentrierte sich auf die große Schönheit des Flusses Yangtze und der Drei Schluchten und zielte darauf ab, die regionale Tourismusentwicklung zu fördern und einen neuen Kurs für den lokalen Tourismusmarkt abzustecken.

Wanzhou hat drei Orte als landschaftlich reizvolle nationale Orte der Klasse 4A gekennzeichnet: den Wasserfall-Touristenbereich, die Chongqing Drei-Schluchten-Gedenkhalle für Migranten und den Wanzhou-Abschnitt der Drei Schluchten.

Mit dem 25 km langen Kreisweg in wunderschöner Naturlandschaft, der am Flussufer vorbeiführt möchte Wanzhou den Wanzhou-Abschnitt der Drei Schluchten in eine Tourismusregion mit der Kennzeichnung 5A verwandeln. Wanzhou nutzt den Drei-Schluchten-Tourismus, um einen markanten, verbundenen und integrierten Kultur- und Tourismussektor zu entwickeln, und möchte dadurch zu einem regionalen Tourismuszentrum werden und eine erfolgreiche Zukunft für den Tourismus der Drei Schluchten aufbauen.

Links zu Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=437110

Bildunterschrift: Szene aus einem Musical über Arbeiter am Yangtze-Fluss

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1981227/Concert.jpg

SOURCE The Publicity Department of Wanzhou District