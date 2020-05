Das Luxemburger Institut für Gesundheit hat Laboratoires Réunis Luxembourg und Ecolog International mit der Durchführung des landesweiten groß angelegten luxemburgischen Covid-19-Testingprogramms beauftragt

Das Programm bietet der gesamten Bevölkerung die Möglichkeit, sich auf COVID-19 testen zu lassen und so zur wirksamen Bekämpfung der Pandemie beizutragen.

Das Ministerium für Hochschulbildung und Forschung und das Gesundheitsministerium richteten eine COVID-19-Taskforce ein und entwickelten eine groß angelegte Teststrategie, die der gesamten Bevölkerung Luxemburgs sowie den Grenzgängern die Möglichkeit bietet, sich freiwillig auf COVID-19 testen zu lassen, um die wirtschaftliche Kontinuität zu fördern und den Infektionszyklus zu unterbrechen.

Die Ecolog-Abteilung Eco-Care bietet Lösungen im Bereich Rapid Screening & Diagnostics (RSD) an, wobei dezentrale Teststationen und Laborkapazitäten zur Durchführung ergänzender diagnostischer Tests genutzt werden.

Ali Vezvaei, Group CEO von Ecolog International, kommentierte die Auszeichnung wie folgt: "In Krisenzeiten schnell zu handeln und unsere Ressourcen schnell zu mobilisieren, ist Teil der DNA von Ecolog und wir sind stolz darauf, mit unserer Rapid Screening & Diagnostic Lösung zur Sicherheit und zum Wohlergehen der Gesellschaft in Luxemburg in diesen herausfordernden Zeiten beizutragen. Wir glauben, dass groß angelegte Tests der effektivste Weg sind, um das wirtschaftliche und soziale Leben wiederaufzunehmen."

"Lassen Sie sich testen! Es ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten freier leben können", sagte Professor Ulf Nehrbass, CEO des Luxemburger Gesundheitsinstituts.

