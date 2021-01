Das Mobile Clinic Modul von KAIST schafft schnell einsetzbare Unterdruckzimmer

KAIST entwickelt mobile Klinik für Intensivpatienten

Testeinsatz im Korea Cancer Center Hospital bis zum 15. Jan.

DAEJEON, Südkorea, 07. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Ein Team von KAIST hat einen kostengünstigen und sofort einsatzbereiten Unterdruckraum namens Mobile Clinic Module (MCM) entwickelt.

Das MCM ist durch eine Kombination aus Unterdruckrahmen, Luftzelten und Multifunktionsplatten erweiterbar, beweglich und leicht zu lagern. Es soll die hohe Nachfrage nach Unterdruckbetten schnell erfüllen, sei es in Südkorea oder in vielen anderen Ländern, in denen die dritte Welle von COVID-19 grassiert. Das Modul ist nun nach einer dreiwöchigen Testphase im Korea Cancer Center Hospital bereit für den Einsatz.