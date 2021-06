Das Nationaltheaters & Konzerthaus präsentiert die taiwanesische Kultur auf der Weltbühne mit der Taiwan-Woche Online 2021

TAIPEI, 23. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Als eines der vielfältigsten und multikulturellsten Länder Asiens ist Taiwan ein Zentrum der Kreativität, in dem sich Künstler mit der Gesellschaft auseinandersetzen und ihre Stimmen hören lassen können. Unter dieser Grundlage hat sich das Nationale Konzert- und Theaterhaus (NTCH) zu einer der liberalsten und dynamischsten Kulturlandschaften Asiens entwickelt. In diesem Jahr bringt das NTCH vom 16. bis 27. Juni seine pulsierende Szene der darstellenden Künste mit der Taiwan Week Online 2021 in die Welt, die 11 Künstlergruppen und zwei Diskussionsforen vom 23. bis 24. Juni um 19:30 Uhr (GMT+8) präsentiert.