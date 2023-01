Das neue TONOMUS Venture Studio startet Metaverse-Wettbewerb, um die größten Herausforderungen der Welt zu bewältigen

Das TONOMUS Venture Studio baut eine Plattform von Unternehmungen auf, um Unternehmertum zu fördern und kognitive Technologien zu entwickeln

Die Metaverse New Venture Competition ist der erste in einer Reihe von Wettbewerben, die in das Portfolio von globalen Ventures des Studios eingehen.

LAS VEGAS, 7. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Das TONOMUS Venture Studio startete heute seine Aktivitäten mit der Ankündigung eines neuen Venture-Wettbewerbs, der sich auf das Metaversum konzentriert. Das Studio ist der Venture-Aufbau- und Venture-Investitionsmotor von TONOMUS, der ersten Tochtergesellschaft von NEOM und multinationales kognitives Konglomerat, welches das weltweit erste Netzwerk kognitiver Technologien entwickelt. Das TONOMUS Venture Studio hat die Aufgabe, ein Portfolio von Ventures aufzubauen, die in Methodik und Ausrichtung vom Silicon Valley beeinflusst sind. Es wird außerdem globale Talentfähigkeiten aufbauen und eine neue Generation von Unternehmern auf den Markt bringen.

Die Metaverse New Venture Competition ist der erste in einer Reihe von Wettbewerben. Wettbewerbe für neue Ventures sind ein entscheidendes Element in der Strategie des Studios, um globales Unternehmertum zu fördern und Ventures und Investitionen zu entwickeln, die der Umwelt zugute kommen, neue Lebensweisen in der Gemeinschaft schaffen und kognitive Technologien in einer breiten Palette von Sektoren entwickeln, um die Menschheit zu stärken.

Beverly Rider, CEO des TONOMUS Venture Studios, sagte: „Wir sehen erst die Spitze des Eisbergs, wenn es darum geht, wie wir das Metaverse nutzen können, um aktuelle und zukünftige Probleme zu lösen. Wir brauchen eine enorme Zusammenarbeit und Einfallsreichtum, Ideen und Perspektiven von allen, von überall her, eine neue Generation von Unternehmern und wahrhaft wegweisende Technologien, von denen einige noch nicht einmal gedacht wurden. Völlig neue Branchen warten nur darauf, erfunden zu werden – wenn dies geschieht, werden wir das Versprechen des Metaversums freisetzen können."

Die Reihe der neuen Venture-Wettbewerbe von TONOMUS Venture Studio wird in die Plattform des Studios einfließen. Schwerpunkt ist das kognitive Ökosystem, einschließlich Web3, Hyperkonnektivität, Hyperscale-Rechenzentren, Rechenleistung, Datenschutz, intelligente Analytik, KI, Robotik, Netzwerkausrüstung und Cloud-Infrastruktur, Digital-Twin-Technologie, Gaming und vieles mehr.

Die TONOMUS New Venture Competition sucht nach Ideen, die das Metaversum nutzen und das Physische und Virtuelle in eine breite Palette von Branchen integrieren: Tourismus, Unternehmensausbildung, E-Commerce, Immobilien, Bauwesen, Kunst und Kultur, Unterhaltung und vieles mehr. Bis zu 20 Halbfinalisten-Teams werden individualisiertes Coaching von Experten aus dem TONOMUS Venture Studio erhalten und bis zu vier Gewinnerteams werden zu einem 12-wöchigen Programm eingeladen, um ihre Ideen mit dem TONOMUS Venture Studio zu entwickeln. Der Wettbewerb wird ab dem 5. Januar sechs Wochen lang Vorschläge annehmen.

Informationen zu TONOMUS

TONOMUS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das das weltweit erste Ökosystem an kognitiven Technologien in NEOM, einer Region in Saudi-Arabien, betreibt und den Weg für eine neue Zukunft aufzeichnet, die durch bahnbrechende Technologien angetrieben wird. Die digitale Infrastruktur von TONOMUS wird das Betriebssystem von NEOM sein und die kühnen Ambitionen seiner Gemeinschaften und Industrien ermöglichen. In Partnerschaft mit weltweit führenden Technologieunternehmen wird das Unternehmen die Zukunft des nachhaltigen Lebens mit bahnbrechenden kognitiven Technologien mitgestalten, die es mit der Welt teilen wird.

Weitere Informationen erhalten Sie auf TONOMUS.NEOM.com

Informationen zum TONOMUS Venture Studio

Das TONOMUS Venture Studio baut Unternehmungen, die sich auf das kognitive Ökosystem konzentrieren, einschließlich Konnektivität, Rechenleistung, KI und Robotik, sowie die grundlegende Infrastruktur, die dies alles unterstützen wird. Das TONOMUS Venture Studio ist die Heimat der Wettbewerbsreihe TONOMUS New Venture Competition und baut ein Portfolio von Unternehmungen auf, die in Methodik und Ausrichtung vom Silicon Valley beeinflusst sind. Es wird außerdem globale Talentfähigkeiten aufbauen und eine neue Generation von Unternehmern auf den Markt bringen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf TONOMUScompetitions.com

