DAS NEUE ZEITALTER DER TECH-TALENTE: EXPERIS VERÖFFENTLICHT NEUEN BERICHT, DER ZEIGT, DASS SOFT SKILLS DIE NEUEN POWER SKILLS SIND

Untersuchungen zeigen, dass Arbeitgeber bei der Talentakquise einen kreativeren und innovativeren Ansatz verfolgen müssen

MILWAUKEE, 16. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Während sich der Bedarf an IT-Fähigkeiten schneller als je zuvor entwickelt und spezialisierte Technologiefachkräfte sehr gefragt sind, werden wichtige Soft Skills, auch bekannt als „Power Skills", im Rekrutierungs- und Ressourcenbeschaffungsprozess oftmals vernachlässigt. Trotz der anhaltenden Diskussion über die entscheidende Bedeutung von Weiterbildung und Umschulung („Upskilling" und „Reskilling") bleibt das latente Potenzial unter den Arbeitnehmern in der Mitte der so genannten „Tech-Talent-Pyramide" ungenutzt. „The New Age of Tech Talent", ein Bericht von Experis, einem weltweit führenden Anbieter von IT-Ressourcen und Managed Services und Teil der ManpowerGroup (NYSE: MAN) macht deutlich, dass Arbeitgeber ihre Talentstrategie kreativer und agiler gestalten müssen – sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres Unternehmens. Die Studie legt nahe, dass sich HR-Führungskräfte von Personaldaten, einer klaren Talent-Philosophie und der Bereitschaft zum Experimentieren leiten lassen sollten.

„Die IT-Branche wächst schnell", so Jonas Prising, Vorsitzender und CEO der ManpowerGroup. „Während es eine akute Nachfrage nach technischen versierten Kandidaten gibt, gibt es ein großes Potenzial bei anpassungsfähigen Allgemein-Kandidaten, das häufig nicht genutzt wird. Das kann von Nachteil sein, weil gerade die Soft Skills dieser Personen oft am schwierigsten zu finden sind. Unternehmen sollten sich intern umschauen, um das Potenzial ihres Personals vollständig zu erkunden und ihre Mitarbeiter neu zu qualifizieren, um Lücken zu füllen und ihren Fachkräftebedarf zu decken."

Auf die Frage, warum sie Schwierigkeiten hätten, Stellen im technischen Bereich zu besetzen, gaben 34 % der Personalchefs an, dass die Kandidaten nicht über die richtigen technischen Fähigkeiten verfügten, 32 % erklärten, sie hätten nicht die nötige Erfahrung, und 27 % gaben an, dass sie nicht über die richtigen „Soft Skills" verfügten. Die Studie besagt auch, dass 22 % der Personalchefs die größten Schwierigkeiten dabei haben, IT-Projektmanager zu finden, gefolgt von Cybersicherheitsanalysten, Softwareentwicklern und Spezialisten für KI/maschinelles Lernen (alle 20 %). Zu den wichtigsten Soft Skills, nach denen Arbeitgeber für technische Positionen suchen, gehören kritisches Denken und Analyse, Kreativität und Originalität, Argumentation und Problemlösung, Zuverlässigkeit und Selbstdisziplin sowie Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit.*

Ger Doyle, Leiter Experis, Digital & Business Innovation, ergänzt: „Unabhängig von der Branche konzentriert sich das Gespräch über die Lücke bei den technologischen Fähigkeiten oft auf die oberen und auf die Einsteiger-Positionen und ignoriert die aktuellen Mitarbeiter, die über gute technische Fähigkeiten und ein intuitives Gespür für das Geschäft verfügen, denen es jedoch möglicherweise an Kontakt mit neuen Technologien und einem Plan für ihre zukünftige Karriere mangelt."

Bei so vielen Unternehmen, die um die Anwerbung von IT-Mitarbeitern aus demselben Talentpool konkurrieren, bietet sich für Arbeitgeber eine einmalige Gelegenheit, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Oft werden Kandidaten übersehen, weil ihnen traditionelle Qualifikationen fehlen. Darüber hinaus sind Rekrutierungsstrategien, die eine größere geschlechtsspezifische und ethnische Vielfalt berücksichtigen, bei der Suche nach den richtigen IT-Fachkräften von Bedeutung.

Die im „The New Age of Tech Talent"-Bericht veröffentlichten Ergebnisse basieren auf einer Umfrage unter 40.000 Arbeitgebern in 40 Ländern und zeigen, dass Unternehmen Investitionen in Technologie beschleunigen und dabei die Bereiche Cybersicherheit (46 %), Internet der Dinge (IoT) (44 %), E-Commerce-Plattformen (43 %) und Cloud Computing (41 %) in den Mittelpunkt stellen.*

Der Bericht unterstreicht vier Möglichkeiten, wie Unternehmen neues Denken zum Leben erwecken können:

Internen Mitarbeitern eine Chance geben: Jedes fünfte Unternehmen weltweit hat Probleme, qualifiziertes technisches Personal zu finden, und Kompetenzen im IT-/Datenbereich sind für 30 % der Unternehmen am schwierigsten zu finden. Unternehmen müssen sich zunehmend intern umsehen, um die Stellen zu besetzen, die sie benötigen, sie müssen das Potenzial ihrer vorhandenen Belegschaft ausschöpfen und Mitarbeiter neu qualifizieren, um Lücken zu schließen und die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.

Die Realität des Technologiesektors sieht so aus, dass Arbeitgeber anpassungsfähiger sein müssen, neue Quellen für Talente erschließen und ihre Mitarbeiter auf der Grundlage ihres Potenzials und nicht unbedingt ihrer bisherigen Erfahrung einstellen müssen. Traditionelle Ansätze, die sich darauf konzentrierten, die Kandidaten nach ihren Qualifikationen und Erfahrungen zu filtern, erkennen möglicherweise Kandidaten nicht, die über die von den Arbeitgebern geforderten Eigenschaften verfügen.

Der Datenstrategie vertrauen: Um bessere Ergebnisse aus Rekrutierungs-, Bindungs- und HR-Strategien zu erzielen, können Unternehmen Datenanalyse-Tools nutzen und so bessere Entscheidungen zu treffen und die Fluktuation zu reduzieren. Da jedes dritte Unternehmen weltweit plant, mehr in KI-Technologie einschließlich maschinellem Lernen zu investieren, werden die Tools zur Eignungs- und Persönlichkeitsbewertung im Laufe des nächsten Jahres effektivere Einstellungsentscheidungen ermöglichen.

Mit Zuversicht führen: Unternehmen, die sich an Kultur und Werten orientieren, werden diejenigen sein, die sich am besten an die neue Arbeitswelt anpassen und den Kampf um die besten Talente gewinnen. Bezeichnenderweise geben 7 von 10 Arbeitnehmer an, dass es ihnen wichtig ist, Führungskräfte zu haben, denen sie vertrauen und von denen sie sich leiten lassen können, und zwei von drei möchten für Unternehmen arbeiten, deren Werte sie teilen.

Als Teil des Engagements der ManpowerGroup, Fachkräfte in großem Maßstab auszubilden und die Beschäftigungsfähigkeit und den Wohlstand für alle zu verbessern, hilft die Experis Academy Unternehmen dabei, gefragte Techniker und viele andere schnell und umfassend vorzuqualifizieren, weiterzubilden und umzuschulen – indem sie ihren sinnvolle, nachhaltige Stellen anbieten und ihnen dabei helfen, ihre Fähigkeiten für die Zukunft auszubauen.

Die Studie „The New Age of Tech Talent" und die Methodik von Experis finden Sie hier .

Die ManpowerGroup® (NYSE: MAN), das führende weltweit tätige Unternehmen für Personallösungen, unterstützt Unternehmen bei der Transformation in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt, indem es die Talente beschafft, beurteilt, entwickelt und verwaltet, die sie zum Erfolg führen. Wir entwickeln jedes Jahr innovative Lösungen für Hunderttausende von Unternehmen und stellen ihnen qualifizierte Talente zur Verfügung, während wir für Millionen von Menschen in einer Vielzahl von Branchen und mit unterschiedlichen Qualifikationen sinnvolle und nachhaltige Arbeitsplätze schaffen. Unsere Experten-Markenfamilie – Manpower, Experis und Talent Solutions – schafft für Kandidaten und Kunden in mehr als 75 Ländern und Regionen einen wesentlichen Mehrwert – und das seit 70 Jahren. Wir werden immer wieder für unsere Vielfalt ausgezeichnet – als bester Arbeitsplatz für Frauen, Inklusion, Gleichberechtigung und Behinderungen. 2022 wurde die ManpowerGroup zum 13. Mal als eines der ethischsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet – was unsere Position als bevorzugte Marke für gefragte Talente bestätigt.

