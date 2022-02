DAS NEUESTE ANGEBOT DER ROYAL CANADIAN MINT FÜR MÜNZSAMMLER ENTHÄLT EINE EDELSILBERMÜNZE ZU EHREN DES GROSSEN ERFINDERS ALEXANDER GRAHAM BELL

OTTAWA, ON, 2. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint verewigt Geschichten von großen Errungenschaften auf ihren Münzen. Anlässlich des 175. Geburtstags des berühmten Erfinders Alexander Graham Bell widmet die Mint nun ihren 2022 Proof Silver Dollar der Erinnerung an seine Innovationstätigkeit und an sein lebenslanges Engagement für die Wissenschaft. Der in Schottland geborene Bell ließ sich mit seiner Familie in Brantford, Ontario, nieder. Er entwickelte schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für Problemlösungen und dies weckte sein Interesse an der Wissenschaft. Nachdem er 1876 das Telefon erfunden hatte, ließ er sich später in der Nähe von Baddeck auf Cape Breton Island in Nova Scotia ein Anwesen bauen. Dort arbeitete er an weiteren Innovationen wie dem Silver Dart, Kanadas erstem Motorflugzeug, und einem futuristischen Tragflächenboot, das auf dem Wasser des Bras D'Or Sees fuhr.