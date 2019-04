Das polnische traditionelle Glasunternehmen KROSNO glänzt bei der Mailänder Ausstellung „Sakred Geometry" im Rahmen von Fuorisalone

MAILAND und WARSCHAU, Polen, 12. April 2019 /PRNewswire/ -- Die Glaskunstwerke der Marke KROSNO und die SAKRED-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit Karim Rashid entstand, wurde bei der Fuorisalone 2019 in Mailand präsentiert. Im Rahmen der Ausstellung HUMAN SPACES (menschliche Räume), organisiert von Interni Magazine, wird die Installation, die von KROSNO-Glas inspiriert und von Mariusz Miękoś und Dorota Koziara gestaltet wurde, in den Räumlichkeiten der Università Statale, Ca'Grande bis zum 19. April präsentiert. Die Eröffnung der Installation fand unter der Teilnahme von Karim Rashid statt, dem weltberühmten Designer und Autor der ersten Kollektion für KROSNO D'SIGN.