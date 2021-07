Das saudische Sportministerium startet das „Fakhr-Programm" zur Entwicklung der sportlichen Fähigkeiten von Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Das Fakhr-Programm ist eine Initiative des Sportministeriums des Königreichs. Es wird vom saudischen Paralympischen Komitee organisiert und ist Teil des Quality of Life Program 2020, das die Lebensqualität der Einwohner und Besucher des Königreichs verbessern soll, wie es in der saudischen Vision 2030 vorgesehen ist. Das Fakhr-Programm unterstützt auch die Bemühungen des Königreichs, seine Bevölkerung zu befähigen, seine nationalen Fähigkeiten weiter auszubauen. Darüber hinaus steht sie im Einklang mit der Vision 2030-Botschaft Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, in der der Ehrgeiz der Menschen in Saudi-Arabien und das Potenzial der jungen Generation als der wahre Reichtum des Königreichs und die Architekten seiner Zukunft bezeichnet wurden.