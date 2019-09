Das SDRPY begrüßt Besucher zu seiner Ausstellung auf der UN-Generalversammlung in New York

RIYADH, Saudi-Arabien, 25. September 2019 /PRNewswire/ -- Das Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) nimmt unter der Leitung von SDRPY-Generalinspektor Mohammed bin Saeed Al Jabir an der 74. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) teil. Die Teilnahme beinhaltet eine Ausstellung im UN-Hauptquartier in New York, die Besuchern aus aller Welt SDRPY-Projekte und -Initiativen im Jemen vorstellt.